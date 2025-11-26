గుల్షన్ కుమార్ దారుణ హత్యపై మాజీ ముంబై టాప్ కాప్ రాకేష్ మరియా చేసిన షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు మళ్లీ చర్చను రేపాయి. చరిత్రను మార్చేసే ఒక హెచ్చరికను ఎలా పట్టించుకోలేదో ఇది చూపిస్తుంది. గుల్షన్ కుమార్ను హెచ్చరించమని మహేష్ భట్ను కోరినట్లు ఆయన చెప్పారు.
దశాబ్దాల నాటి గుల్షన్ కుమార్ హత్య కేసుపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ఆ దారుణ హత్యకు కొన్ని నెలల ముందే స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేసినట్లు ముంబై మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ రాకేష్ మరియా వెల్లడించారు. మరియా ప్రకారం, టి-సిరీస్ వ్యవస్థాపకుడిపై దాడి జరగవచ్చని అతనికి ఒక అత్యవసర ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం అందింది. వెంటనే అతను ఆ ప్రమాదం గురించి గుల్షన్ కుమార్కు తెలియజేయమని ఫిల్మ్మేకర్ మహేష్ భట్ను కోరారు.
ఆయనపై అటాక్, మహేష్ భట్ కి ముందే చెప్పిన పోలీస్ అధికారి
విశ్వసనీయ సమాచారం అందించే వ్యక్తి నుంచి ఈ ఇన్పుట్ వచ్చిందని, అండర్వరల్డ్ ఏజెంట్లు గుల్షన్ కుమార్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారని మరియా వివరించారు. ఆ హెచ్చరిక చాలా నిర్దిష్టంగా, భయానకంగా ఉంది: గుల్షన్ కుమార్ రోజూ వెళ్లే ప్రదేశంలోనే దాడి చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ హెచ్చరిక తక్షణ చర్య తీసుకునేంత బలంగా ఉందని మరియా అన్నారు.
“అందుకే, అతనికి రక్షణ కల్పించాం. ఆ తర్వాత నేను దాని గురించి మర్చిపోయాను, 1997 ఆగస్టులో శివాలయం బయట గుల్షన్ కుమార్ను కాల్చి చంపారని తెలిసే వరకు. నేను షాక్ అయ్యాను. ‘ఇది ఎలా జరిగింది? అతనికి రక్షణ కల్పించాం కదా’ అని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత ముంబై పోలీసులు అతనికి రక్షణ కల్పించారని, కానీ అతనికి నోయిడాలో పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉందని నాకు సమాచారం వచ్చింది. కాబట్టి, ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు అతనికి పెద్ద సంఖ్యలో గార్డులను అందించారు. వాళ్ళు అతనితోనే ఉన్నారు. కాలక్రమేణా, సమాచారం అంది చాలా నెలలు గడిచినా ఏమీ జరగలేదని ప్రజలు భావిస్తారు. దాంతో నిర్లక్ష్యం మొదలవుతుంది. బద్ధకం వస్తుంది,” అని మరియా చెప్పారు.
“అది బహుశా తెల్లవారుజామున 2-3 గంటల సమయం అయి ఉంటుంది. నేను నిద్రపోలేకపోయాను. కాల్ తర్వాత నేను కూర్చోవడం నా భార్య చూసింది. ఆమెకు ఇలాంటివన్నీ అలవాటే. ఆమె, ‘మీరు ఎవరికైనా ఎందుకు చెప్పరు?’ అంది. నేను, ‘అతన్ని ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని చెప్పు. అతను శివాలయానికి వెళ్తాడా అని అడుగు. నేను క్రైమ్ బ్రాంచ్తో మాట్లాడుతున్నాను. అతనికి కొంత రక్షణ కల్పిస్తారు,’ అని చెప్పాను,” అని మరియా వివరించారు.
సహాయం కోసం మహేష్ భట్ను సంప్రదించారు
1990లలో మహేష్ భట్, గుల్షన్ కుమార్తో సుదీర్ఘ వృత్తిపరమైన సంబంధాన్ని పంచుకున్నారు కాబట్టి, భట్ అతన్ని త్వరగా సంప్రదించగలడని మరియా నమ్మారు. పోలీసులు ముప్పును అంచనా వేసి, దాన్ని ఎదుర్కొనే వరకు బయటకు వెళ్లవద్దని గుల్షన్ కుమార్కు తెలియజేయమని తాను వెంటనే ఫిల్మ్మేకర్ను సంప్రదించి అభ్యర్థించినట్లు ఆయన చెప్పారు. క్రైమ్ ఇంటెలిజెన్స్, భద్రతా ఏర్పాట్లకు బాధ్యత వహించే అంతర్గత విభాగాలకు కూడా ఈ సమాచారాన్ని అందించినట్లు టాప్ కాప్ పేర్కొన్నారు.
భద్రతా చర్యలు మొదలయ్యాయి, తర్వాత ఆగిపోయాయి
హెచ్చరిక వచ్చిన వెంటనే గుల్షన్ కుమార్ చుట్టూ భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు మరియా పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆ రక్షణ స్థిరంగా కొనసాగలేదు. అతని ప్రకారం, అతని భద్రత బాధ్యత తర్వాత ఏజెన్సీల మధ్య మారడం వల్ల అంతరాలు, సమన్వయ లోపం ఏర్పడ్డాయి. ఈ లోపమే ప్రాణాంతకంగా మారింది. ఆగస్టు 12, 1997న, గుల్షన్ కుమార్ రోజూ వెళ్లే గుడి బయట కాల్చి చంపబడ్డాడు, ఇది తొలి హెచ్చరికలో వివరించిన దృశ్యమే.
ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా విఫలమవుతుందో గుర్తుచేస్తుంది
మరియా రిపోర్ట్ బాలీవుడ్ అత్యంత షాకింగ్ విషాదాలలో ఒకదానికి భయానక కోణాన్ని జోడిస్తుంది. ఫాలో-త్రూ, సమన్వయం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంటెలిజెన్స్ నేరాలను నివారించడంలో ఎలా విఫలమవుతుందో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. నిజానికి, ఈ వెల్లడి పరిశ్రమలోని అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తులలో ఒకరు నివారించగల దాడికి బాధితుడు కావడానికి దారితీసిన వ్యవస్థాగత వైఫల్యాల గురించి ప్రశ్నలను మళ్లీ తెరపైకి తెస్తుంది.