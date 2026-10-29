కన్నడ పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ చనిపోయి అప్పుడే ఐదేళ్లు పూర్తయింది. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఫ్యాన్స్ రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భార్య అశ్విని, యాంకర్ అనుశ్రీ సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్టులు పెట్టారు.
అందరూ ముద్దుగా 'అప్పు' అని పిలుచుకునే కన్నడ కంఠీరవుడు పునీత్ రాజ్కుమార్ మనల్ని వదిలివెళ్లిపోయి అక్టోబర్ 29 నాటికి ఐదేళ్లు గడిచిపోయాయి. కేవలం 46 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన కన్నుమూశారు. బతికున్నప్పుడు ఎంతో మందికి సాయం చేసిన ఆయన, చనిపోయాక కూడా అవయవదానం చేసి ఎందరికో ప్రాణదానం చేశారు. అలాంటి అప్పును తలచుకుంటూ లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం అభిమానులు రక్తదానం లాంటి మంచి పనులు చేస్తున్నారు.
భార్య ఎమోషనల్ పోస్ట్
ఈ క్రమంలోనే పునీత్ భార్య అశ్విని పునీత్ రాజ్కుమార్ తన భర్తను తలచుకుంటూ ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. "5 ఏళ్ల మధుర స్మృతుల్లో..." అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. "కాలం గడిచినా అప్పు జ్ఞాపకాలు మా గుండెల్లో ఎప్పటికీ పచ్చగానే ఉంటాయి. ఆయన ప్రేమ, బతికిన విధానం మాకు ఎప్పటికీ ఆదర్శం. ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి మాకు దారిచూపుతోంది. రాబోయే రోజులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇస్తోంది" అని అశ్విని రాసుకొచ్చారు.
అప్పుకు ఉన్న లక్షలాది మంది అభిమానుల్లో యాంకర్ అనుశ్రీ కూడా ఒకరు. ఆమె కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. "మిమ్మల్ని కోల్పోయామనే నిజాన్ని మనసు ఇంకా ఒప్పుకోవడం లేదు, ఎప్పటికీ ఒప్పుకోదు. మిమ్మల్ని తెరపై చూసినప్పుడు కలిగే ఆనందం ఇంకా తగ్గలేదు. మిమ్మల్ని ప్రేమించడానికి కారణం వెతకాల్సిన పనిలేదు. కానీ మిమ్మల్ని మర్చిపోవడానికి ఈ జన్మ సరిపోదు. చెప్పాల్సింది చాలా ఉంది... పరమాత్మ మీలోనే మా ప్రాణం ఉంది" అంటూ అనుశ్రీ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
జిమ్ చేసిన తర్వాతే కుప్పకూలిన పునీత్
డాక్టర్ రమణారావు ఇటీవల పునీత్ రాజ్కుమార్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఆయన మరణం గురించి మాట్లాడారు. జిమ్ చేసిన తర్వాతే పునీత్ కుప్పకూలిపోయారని ఆయన చెప్పారు. అక్టోబర్ 29, 2021న గుండెపోటుతో పునీత్ రాజ్కుమార్ చనిపోయారు. అయితే, ఆయన డాక్టర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. చనిపోవడానికి ముందు పునీత్ చేసిన వర్కౌట్ ఆయన రెగ్యులర్ ఫిట్నెస్ రొటీన్కు భిన్నంగా ఉందట. ఆ రోజు పునీత్ మొదటిసారిగా కిక్ బాక్సింగ్ ట్రై చేశారని డాక్టర్ రమణారావు వెల్లడించారు.