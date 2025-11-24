ప్రభాస్ `సాహో` హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ కాలుకి గాయమైంది. 'ఈథా' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆమె కాలు విరిగింది. తనకు మజిల్ టియర్ అయిందని, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నానని చెప్పింది. గాయం వల్ల సినిమా షూటింగ్ 2 వారాల పాటు ఆపేశారు.
ప్రభాస్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ కాలుకి గాయం
ప్రభాస్తో `సాహో` సినిమాలో రొమాన్స్ చేసి తెలుగు ఆడియెన్స్ కి దగ్గరైన శ్రద్ధా కపూర్ కి గాయమైంది. ఇటీవల 'ఈథా' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆమె కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది. సెట్లో శ్రద్ధా గాయపడటంతో సినిమా షూటింగ్ కూడా ఆపేశారు. తాజాగా ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా తన హెల్త్ అప్డేట్ పంచుకుంది. ఇది విని అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఇప్పుడు శ్రద్ధా కపూర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
నిజానికి శ్రద్ధా ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' సెషన్ పెట్టింది. అక్కడ అభిమానుల చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో ఒక అభిమాని ఆమె కాలి గాయం గురించి అప్డేట్ అడిగాడు. దానికి శ్రద్ధా ఒక వీడియో షేర్ చేసింది. అందులో ఆమె కాలికి ప్లాస్టర్ కట్టు కనిపించింది. దాన్ని షేర్ చేస్తూ, 'టెర్మినేటర్ లా తిరుగుతున్నాను. మజిల్ టియర్ అయింది. తగ్గిపోతుంది. కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, కానీ నేను పూర్తిగా కోలుకుంటాను' అని రాసింది. శ్రద్ధా కపూర్ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ జానపద నృత్యం లావణి ప్రదర్శిస్తోన్న సమయంలో పొరపాటున తన బరువు మొత్తం ఎడమ కాలిపై వేయడంతో బ్యాలెన్స్ తప్పింది. శ్రద్ధాకు గాయం కావడంతో డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ షూటింగ్ రద్దు చేశారు. రెండు వారాల తర్వాత ఆమె పూర్తిగా కోలుకున్నాక, యూనిట్ మళ్లీ పని మొదలుపెడుతుంది.
శ్రద్ధా కపూర్ నటిస్తోన్న సినిమాలివే
ఈ డిస్కషన్లో భాగంగా శ్రద్దా కపూర్ తాను చేస్తోన్న సినిమాల వివరాలు పంచుకుంది. ఒక సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశానని, కానీ దాని అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదని, అందుకే దాని గురించి మాట్లాడలేకపోతున్నానని చెప్పింది. అయితే, ప్రస్తుతం తన రూమర్డ్ బాయ్ఫ్రెండ్ రాహుల్ మోదీ సినిమా 'ఈథా'లో నటిస్తున్నట్టు కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ, ‘ఇది స్టార్ట్-అప్ ప్రపంచం చుట్టూ తిరుగుతుంది. హస్ల్ కల్చర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. నాకిది ఒక కొత్త రకమైన పాత్ర, చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. నాటిగా నేను నాకు సవాలు విసిరే, స్ట్రాంగ్గా ఉండే రోల్స్ చేయాలని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. అందుకే స్క్రిప్ట్పై లోతుగా ఆలోచించి, ఎలాంటి సినిమా చేయాలనుకుంటున్నానో నిర్ణయించుకోవడానికి సమయం తీసుకున్న తర్వాతే సినిమాలు ఎంచుకుంటున్నాను’ అని చెప్పింది.
`ఆషిఖి 2` రీ రిలీజ్
మరోవైపు `ఆషిఖి 2` మూవీని రీ రిలీజ్ చేయాలని మరో ప్రశ్నకి ఆమె వెల్లడించింది. తాను కూడా కోరుకుంటున్నానని, మేకర్స్ కి ఆ విషయం సూచిస్తానని పేర్కొంది శ్రద్ధా. చివరగా ఆమె `స్ట్రీ 2`లో నటించింది. ఇది సంచలన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.