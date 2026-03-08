టాలీవుడ్ యాక్టర్స్ నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ పూరీలోని శ్రీ జగన్నాథ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. 2024 డిసెంబర్లో హైదరాబాద్లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట, తమ మొదటి పెళ్లిరోజు జరుపుకున్న మూడు నెలల తర్వాత ఈ ఆలయానికి వెళ్లారు.
పూరీలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సహాయంతో ఈ జంట గుడిలోకి వెళ్లారు. భక్తుల నినాదాల మధ్య చైతన్య "జై జగన్నాథ్" అని జపించడం వినిపించింది. ఈ ఆలయం భారతదేశంలోని ప్రముఖ హిందూ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.
ఆలయ దర్శనం కోసం చైతన్య సంప్రదాయ దుస్తులను ఎంచుకున్నారు. తెల్లటి కుర్తా, పైజామా ధరించి, మెడలో ఆరెంజ్, పసుపు రంగు శాలువా కప్పుకున్నారు. నీట్గా ట్రిమ్ చేసిన గడ్డం, పొట్టి జుట్టు, నుదుటిపై తిలకంతో కనిపించారు.
ఇక శోభిత, బంగారు అంచులు, ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగు చీరలో మెరిశారు. జుట్టును సింపుల్గా బన్లా ముడివేసుకుని, నుదుటిపై తిలకం పెట్టుకున్నారు.
మొదటి పెళ్లిరోజు..
చైతన్య, శోభిత డిసెంబర్ 4న తమ మొదటి పెళ్లిరోజును జరుపుకున్నారు. 2024లో హైదరాబాద్లో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు.
పెద్దల మార్గదర్శకత్వంలో, బంధుమిత్రుల ఆశీర్వాదాలతో వీరి వివాహం పూర్తిగా తెలుగు సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగింది. చైతన్య తండ్రి, సీనియర్ నటుడు నాగార్జున, పెళ్లి ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
పెళ్లిలో శోభిత అసలైన బంగారు జరీతో చేసిన గోల్డ్ కంజీవరం పట్టుచీర, టెంపుల్ జ్యువెలరీ ధరించారు. చైతన్య సంప్రదాయబద్ధమైన తెలుపు రంగు దుస్తుల్లో కనిపించారు.
సినిమాల విషయానికొస్తే
సినిమాల విషయానికొస్తే, శోభిత త్వరలో 'చీకటిలో' అనే చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో సంధ్య అనే ట్రూ-క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్ పాత్రలో ఆమె నటిస్తున్నారు. చాలా కాలంగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఓ సీరియల్ కిల్లర్ రహస్యాలను ఛేదించే పాత్ర అది. ఈ చిత్రంలో విశ్వదేవ్ రాచకొండతో పాటు చైతన్య విలసక్ష్మి, ఈషా చావ్లా, ఝాన్సీ, ఆమని, వడ్లమాని శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
మరోవైపు, నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' అనే సినిమాలో నటించనున్నారు. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్ రైటింగ్స్, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా పోస్టర్లో చైతన్య రగ్డ్, లుక్లో కనిపించారు. ఇది ఒక యాక్షన్-డ్రైవ్డ్, పౌరాణిక నేపథ్యం ఉన్న చిత్రంగా తెలుస్తోంది.