సాయి పల్లవి - రణబీర్ ఫోటో లీక్, నిజమెంత? రామాయణం ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడంటే?
Ramayana First Look: రామాయణం సెట్ నుంచి రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవిల ఫోటో లీకైందంటూ ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అయింది. ఇంతకీ ఆ ఫోటో నిజమైనదేనా? అసలు నిజం ఏంటి? 'రామాయణం 2026' పూర్తి వివరాలు, ఫస్ట్ లుక్, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రిలీజ్ డేట్స్ సంగతేంటి?
ఈ ఫోటో నిజంగా 'రామాయణం' సెట్లోనిదేనా?
నితేష్ తివారీ 'రామాయణం' ఈ ఏడాది బాలీవుడ్లో అత్యంత ఆసక్తి రేపుతున్న సినిమా. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్, సన్నీ డియోల్, రవి దూబే లాంటి స్టార్స్ నటిస్తుండటంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఇటీవల, రణబీర్, సాయి పల్లవిల ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇది సినిమా సెట్ నుంచి లీకైందని ప్రచారం జరిగింది. ఆ ఫోటో వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏంటి?
రామాయణం వైరల్ ఫోటో వెనుక ఉన్న నిజం ఏంటి?
సోషల్ మీడియాలో రాముడు, సీత గెటప్లో ఉన్న రణబీర్, సాయి పల్లవిల ఫోటో ఒకటి తెగ చక్కర్లు కొట్టింది. ఓ యూజర్ దీన్ని సినిమా సెట్ నుంచి లీకైన ఫోటో అని పోస్ట్ చేశాడు. కానీ, నిజానికి ఇది AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)తో క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ ఫోటో. కింద వైరల్ అయిన ఆ ఫోటో చూడండి.
Leak Pictures of Ranbir and Sai pallavi from Ramayana✨🏹#Ranbirkapoor#SaiPallavi#Ramayanapic.twitter.com/ozsIAQonfd
— 𝐑k̷᭕ᬁ🕊️ (@jawaiji_) March 7, 2026
రామాయణం ఫోటోపై నెటిజన్ల కామెంట్స్
ఈ వైరల్ ఫోటోపై ఓ నెటిజన్ "Leak Pictures of Ranbir and Sai Pallavi from Ramayana" అని ట్వీట్ చేశాడు. అయితే, చాలామంది యూజర్లు ఇది ఫోటోషాప్, AIతో చేసిన ఫేక్ ఫోటో అని వెంటనే గుర్తుపట్టారు. ఓ యూజర్ సరదాగా, "యశ్, నమిత్ ఇంత నాసిరకం క్వాలిటీతో సినిమా తీయరు. అసలు ఫోటో వేరే లెవల్లో ఉంటుంది" అని కామెంట్ చేశాడు. మరొకరు, "బ్రదర్, నువ్వు 'సియా కే రామ్' సీరియల్లోని రాముడు, సీత ముఖాలు మార్చి రణబీర్, సాయి పల్లవి ముఖాలు పెట్టావ్" అని రాశారు.
'రామాయణం' రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. పార్ట్ 1 దీపావళి 2026లో, పార్ట్ 2 దీపావళి 2027లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ.4000 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని అంచనా. ఇండియన్ సినిమాలో ఇదే అత్యంత ఖరీదైన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించనుంది. ఈ బడ్జెట్, స్టార్కాస్ట్తో సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించడం ఖాయం.
'రామాయణం' ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడు వస్తుంది?
ఇండస్ట్రీ వర్గాల నుంచి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం.. సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మార్చి 26, 2026న విడుదల చేయొచ్చు. అయితే, దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. తమ ఫేవరెట్ స్టార్స్ రణబీర్, సాయి పల్లవిల ఫస్ట్ లుక్ కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రామాయణం పార్ట్ 2 షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలైంది?
కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, రణబీర్ కపూర్, సన్నీ డియోల్ ఇటీవల 'రామాయణం' పార్ట్ 2 షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు. సినిమా కథ, సెట్ డిజైన్ గురించి కూడా చాలా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాపై అభిమానులకు భారీ అంచనాలున్నాయి.