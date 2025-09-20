Kantara Chapter 1 రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించి, హీరోగా నటించిన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ తేదీని హోంబాలే ఫిల్మ్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

న్నడ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. దీనికి కేజీఎఫ్, కాంతార లాంటి సినిమాలే సాక్ష్యం. చిన్న సినిమాగా వచ్చిన కాంతార  రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టించింది. తక్కువ బడ్జెట్‌తో తయారైన కాంతార, కోట్లలో వసూళ్లు సాధించి భారత సినీ పరిశ్రమను ఆశ్చర్యపరిచింది. రిషబ్ శెట్టి నటించి, దర్శకత్వం వహించిన కాంతార సినిమా మొదట కన్నడలో మాత్రమే విడుదలైంది. కన్నడ ప్రేక్షకులు సినిమాను ఎంతగానో ఆదరించడంతో, ఇతర భాషల ప్రేక్షకుల నుంచి డిమాండ్ పెరిగింది.

ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో డబ్ చేసి విడుదల చేశారు. అన్ని భాషల్లో మంచి ఆదరణ లభించడమే కాకుండా, వసూళ్లను కూడా భారీగా సాధించింది. ఓటీటీ ప్రేక్షకుల కోసం ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మాణంలో 2022లో విడుదలైన 'కాంతార' బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు దాని తర్వాతి భాగమైన 'కాంతార: చాప్టర్ 1' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

కాంతార చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

కాంతార మొదటి భాగం కంటే దాని రెండో భాగం చాలా గ్రాండ్‌గా రెడీఅవుతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. కన్నడ ఇండస్ట్రీ సమాచారం  ప్రకారం, కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా రాబోయే అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా భారీ స్థాయిలో జరుగుతుండటంతో, కన్నడ సినిమా నుంచి తదుపరి 1000 కోట్ల సినిమాగా కాంతార చాప్టర్ 1 నిలుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో, కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. దాని ప్రకారం, ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ తేదీని ప్రకటించారు.  సెప్టెంబర్ 22న మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ట్రైలర్‌లో గ్రాండ్ విజువల్స్ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నారు. కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాకు పోటీగా తమిళంలో ధనుష్ నటించిన ఇడ్లీ కడై సినిమా రిలీజ్ కానుండటం గమనార్హం.