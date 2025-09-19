- Home
- 27 ఏళ్లకే కోట్లకు పడగలెత్తిన షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు, ఆర్యన్ ఖాన్ చదువు, ఆస్తి ఎంతో తెలుసా?
షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు ఆర్యన్ ఖాన్ డైరెక్టర్గా బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 27 ఏళ్ల ఆర్యాన్ ఖాన్ ఆస్తి ఎన్ని కోట్లు. అతను ఏం చదువకున్నాడో తెలుసా? ఆర్యన్ ఖాన్ వివరాలు చూద్దాం.
డైరెక్టర్గా షారుఖ్ తనయుడు
షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు ఆర్యన్ ఖాన్ డైరెక్టర్గా బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతని మొదటి వెబ్ సిరీస్ 'ది బార్డ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయింది. 150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సిరీస్లో 50 మంది బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు అతిథి పాత్రలు చేశారు.
ఇక ఆర్యన్ సాధారణంగా లైమ్లైట్కు దూరంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాడు. కానీ, తన వెబ్ సిరీస్ 'ది బార్డ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' ప్రకటించినప్పటి నుంచి వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ టైంలో ఆర్యన్ చదువు, ఆస్తులు, కార్ కలెక్షన్ గురించి వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆర్యన్ ఖాన్ చదువు
ఆర్యన్ ఖాన్ తన స్కూలింగ్ ను ముంబైలోని ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాడు. అతను సదరన్ కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలోని యూఎస్సీ స్కూల్ ఆఫ్ సినిమాటిక్ ఆర్ట్స్ నుంచి ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ మేకింగ్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు.
ఆర్యన్ ఖాన్ ఆస్తి
ఆర్యన్ ఖాన్ ఆస్తి గురించి మాట్లాడితే, అతను 80 కోట్లకు యజమాని. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీలోని పంచశీల్ పార్క్లో 37 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఆస్తిని కొన్నాడు. అతని తల్లిదండ్రులు వారి కెరీర్ ప్రారంభంలో ఇక్కడే ఉండేవారని చెబుతారు.
బిజినెస్ మెన్
ఆర్యన్ ఖాన్ డైరెక్టర్తో పాటు ఒక వ్యాపారవేత్త కూడా. అతను 2022లో లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ లేబుల్ D'YAVOLను ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత, D'YAVOL X పేరుతో స్ట్రీట్ వేర్, స్పిరిట్స్ లైన్ను ప్రారంభించాడు. ఇందులో ప్రీమియం ఫ్యాషన్, వోడ్కా ఉన్నాయి.
ఖరీదైన కార్లంటే ఇష్టం
ఆర్యన్ ఖాన్ తన తండ్రిలాగే కింగ్ సైజ్ లైఫ్ గడపడానికి ఇష్టపడతాడు. అతనికి ఖరీదైన కార్లంటే చాలా ఇష్టం. అతని దగ్గర ఆడి A6, మెర్సిడెస్ GLS 350d, మెర్సిడెస్ GLE 43 AMG కూపే, BMW 730LD లాంటి కార్లు ఉన్నాయి. వీటి విలువ కోట్లలో ఉంటుంది.
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా
ఆర్యన్ ఖాన్ 2001లో వచ్చిన కరణ్ జోహార్ సినిమా 'కభీ ఖుషీ కభీ గమ్'లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించాడు. అతను తన తండ్రితో కలిసి 'ది ఇన్క్రెడిబుల్స్' (2004), 'ది లయన్ కింగ్' (2019), 'ముసాఫా' (2024) హిందీ వెర్షన్లకు వాయిస్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేశాడు.