జర్మనీ వెళ్ళిన అల్లు అర్జున్, బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఐకాన్ స్టార్ కు అరుదైన అవకాశం..

టాలీవుడ లో స్టార్ హీరోగా తనకంటూ ఓ గుర్తింపు సాధించి..ఐకాన్ స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతున్నాడు అల్లు అర్జున్. ఇక పుష్ప సినిమాతో పాన్ ఇండియాను షేక్ చేసిన షేర్.. ఈసినిమాతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కూడా సాధించాడు. జాతీయ అవార్డ్ ను కూడా సొంతం చేసుకున్న బన్నీ.. పుష్ప సినిమాతో సామాన్యుల దగ్గర నుంచి స్టార్స్ అవరకూ.. అందరిని కదిలించాడు. పుష్ప మ్యానియాతో అంతూ ఊగిపోయారు.. పుష్పరాజ్ ను ఇమిటేట్ చేస్తూ.. ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్, క్రికెటర్స్ సెలబ్రిటీస్ కూడా రీల్స్ చేశారంటే.. ఈ ప్రభావం ఎంత పడిందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఇక పుష్ప వల్ల తాజాగా మరో అరుదైన అవకాశాన్ని అందుకున్నారు అల్లు అర్జున్.

పుష్ప సినిమాకు మరోఅంతర్జాతీయ గౌరవం దగ్గకబోతోంది. అది దగ్గరుండి చూడటానికి పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ జర్మనీ వెళ్ళారు. బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌’ పాల్గొనేందుకు ఆయన నిన్న బెర్లిన్ బయలుదేరాడు. ఈ అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో అల్లు అర్జున్ నటించిన బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీ ‘పుప్ప: ది రైజ్’ని ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనున్నారు. కాగా తన పర్యటనలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ దర్శకులు, చిత్ర నిర్మాతలు, మార్కెట్‌లో సినిమా హక్కుల బయ్యర్స్ తో కూడా బన్నీ మాట్లాడనున్నాడు. ‘పుష్ప’ మూవీ స్క్రీనింగ్‌లో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ మీడియాతో ఐకాన్ స్టార్ మాట్లాడతాడు.

Icon star 🌟 @alluarjun is en route to Germany 🇩🇪 to represent the richness of Indian cinema at a prestigious film festival in Berlin.#AlluArjun #Pushpa2TheRule #Pushpa pic.twitter.com/RF68Zz5qXj