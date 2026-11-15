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- Ranveer - Deepika: దీపికా, రణ్వీర్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ.. ఇద్దరి మధ్య లవ్ ఎలా మొదలైందో తెలుసా ?
Ranveer - Deepika: దీపికా, రణ్వీర్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ.. ఇద్దరి మధ్య లవ్ ఎలా మొదలైందో తెలుసా ?
Deepika - Ranveer Singh: రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణెలు పెళ్లి చేసుకుని 8 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. వాళ్ల ప్రేమకు పునాది పడిన ‘రామ్-లీల’ సినిమా విడుదలై కూడా 13 ఏళ్లు అవుతోంది.
రణ్వీర్-దీపికా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ
13 ఏళ్ల క్రితం సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ‘గోలియోన్ కీ రాస్లీలా రామ్-లీల’ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణెలు తొలిసారి కలిశారు. వాళ్ల కెమిస్ట్రీతో ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఆ రీల్-లైఫ్ రొమాన్స్, తర్వాత రియల్-లైఫ్ లవ్ స్టోరీగా మారుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఇవాళ వాళ్ల వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. రామ్-లీల సినిమా రిలీజ్ అయ్యి కూడా 13 ఏళ్లు అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా వాళ్ల ప్రేమకథలోని 5 మైలురాళ్లు ఇక్కడ చూద్దాం.
1. రామ్-లీల సెట్స్లో మొదలైన ప్రేమ
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కించిన ‘గోలియోన్ కీ రాస్లీలా రామ్-లీల’ సినిమాలో ఆన్స్క్రీన్ పెయిర్గా మొదలైంది. రామ్, లీలగా వాళ్ల కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా పండింది. ఆ సినిమాతో వాళ్ల రొమాన్స్ రియల్ లైఫ్లోనూ మొదలైంది.
2. కో-స్టార్స్ నుంచి బెస్ట్ కపుల్గా
రణ్వీర్, దీపికా బాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ కపుల్స్లో ఒకరు. వాళ్లు ఎక్కడకు వెళ్లినా అందరి చూపు వాళ్ల పైనే. ఒకరికొకరు ఎప్పుడూ తోడుగా నిలబడుతూ, ఒకరి విజయాన్ని మరొకరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.
3. ఇద్దరు నుంచి నలుగురిగా మారిన ఫ్యామిలీ
వాళ్ల ప్రేమకథలో అత్యంత అందమైన ఘట్టం తల్లిదండ్రులు కావడం. ఇప్పుడు రణ్వీర్, దీపికా ఇద్దరు కూతుర్లతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆన్స్క్రీన్ కపుల్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీగా వాళ్ల జర్నీ ఎంతో క్యూట్గా ఉంది.
4. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోనూ దూసుకుపోతున్న కపుల్
పర్సనల్ లైఫ్లో సంతోషంగా ఉంటూనే, ఇద్దరూ తమ కెరీర్లో కూడా దూసుకుపోతున్నారు. రణ్వీర్ ‘ధురంధర్’ ఫ్రాంచైజీతో హిట్ కొట్టి, ఇప్పుడు ‘ప్రళయ్’ సినిమాతో రాబోతున్నాడు. దీపికా కూడా ‘కింగ్’, ‘రాకా’ వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్లో నటిస్తోంది.
5. 13 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే క్రేజ్
రామ్-లీల సినిమా 13వ యానివర్సరీ, రణ్వీర్-దీపికా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఒకేసారి రావడం నిజంగా ప్రత్యేకమే. వాళ్ల ప్రేమకథకు నాంది పలికిన ఆ సినిమా ఎప్పటికీ గుర్తిండిపోతుంది. అప్పుడు మొదలైన బంధం, ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలతో మరింత బలంగా మారింది.