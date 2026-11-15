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- Ashika Ranganath: అల్లు అర్జున్ పై కన్నడ హీరోయిన్ ఆశలు, మూడు సినిమాలకే సూపర్ క్రేజ్.. కోరిక నెరవేరుతుందా ?
Ashika Ranganath: అల్లు అర్జున్ పై కన్నడ హీరోయిన్ ఆశలు, మూడు సినిమాలకే సూపర్ క్రేజ్.. కోరిక నెరవేరుతుందా ?
Ashika Ranganath: అల్లు అర్జున్తో ఓ యాడ్లో కలిసి నటించిన కన్నడ హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. ఆయనతో మరోసారి సినిమా సెట్లో పనిచేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
Ashika Ranganath
కన్నడ నటి ఆషికా రంగనాథ్ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాల్లోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో కలిసి పనిచేసిన అనుభవాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అయితే వీరిద్దరూ ఓ సినిమా కోసం కలిసి పనిచేయలేదు. ఒక యాడ్ కమర్షియల్ షూటింగ్లో భాగంగా ఆషికా రంగనాథ్కు అల్లు అర్జున్తో కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది. ఆ యాడ్ షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఆయనతో దిగిన రెండు ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. వీటిలో ఒకటి సెల్ఫీ కాగా, మరొక ఫొటోలో ఇద్దరూ కలిసి పోజులిచ్చారు.
అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేయాలని ఆశ
ఈ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ ఆషికా రంగనాథ్ ఆసక్తికరమైన కామెంట్ చేశారు. “మీతో కలిసి పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏఏ! మళ్లీ కలుద్దాం. అది కూడా సినిమా సెట్లో అయితే బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను” అని ఆమె రాసుకొచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా అల్లు అర్జున్తో మరోసారి కలిసి పనిచేయాలని, అది ఒక సినిమా కోసం కావాలని తన కోరికను బయటపెట్టారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి నటించినది యాడ్ కమర్షియల్ మాత్రమే అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సినిమా చేసే అవకాశం వస్తుందని ఆమె ఆశిస్తున్నారు.
తెలుగు సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ఆషికా
కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ఆషికా రంగనాథ్ తెలుగు సినిమాల్లోనూ వరుస అవకాశాలతో గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఇప్పటికే పలు తెలుగు చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె, ఇటీవల రవితేజ సరసన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమాలో కనిపించారు. ఈ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు. కళ్యాణ్ రామ్ అమిగోస్ చిత్రంతో టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆషిక ఆ తర్వాత నాగార్జున నా సామిరంగా చిత్రంలో నటించింది. భారీ హిట్లు లేకపోయినా గ్లామర్ తో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.
యాడ్ నుంచి సినిమా వరకు వెళ్లాలని కోరిక
అల్లు అర్జున్తో కలిసి యాడ్ షూటింగ్లో పాల్గొన్న అనుభవాన్ని ఆషికా ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయనతో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందని చెబుతూనే, మరోసారి సినిమా కోసం కలవాలని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో యాడ్ కమర్షియల్తో మొదలైన వీరి పరిచయం భవిష్యత్తులో సినిమా వరకు వెళ్తుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే అల్లు అర్జున్తో కలిసి నటించే అవకాశం గురించి ఆషికా తన ఆశను మాత్రమే వ్యక్తం చేశారు.