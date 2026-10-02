Deepika Padukone: కార్టియర్ షోలో దీపికా పదుకొణె మెరిసిపోవడానికి కారణం ఆమె స్కిన్ కేర్ రొటీన్. ఇంకా ఆమె ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు. చర్మం తాజాగా, కాంతివంతంగా కనిపించేలా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా పనిచేశాయో ఆమె వివరించారు.
దీపికా పదుకొణె మెరిసే చర్మానికి కారణం
కార్టియర్ షోలో దీపికా పదుకొణె చాలా అందంగా మెరిసిపోయారు. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ప్రముఖ ఎస్తెటిక్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ హర్ష్నా బిజ్లానీ ఆమె కోసం ఒక స్పెషల్ స్కిన్ కేర్ ప్లాన్ రెడీ చేశారు. 'thesecretsauce_pod' అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ప్రమోట్ చేసిన ఒక పాడ్కాస్ట్లో బిజ్లానీ ఈ సీక్రెట్స్ బయటపెట్టారు. కెమెరా ముందు చర్మం తాజాగా, కాంతివంతంగా, టైట్గా కనిపించడమే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
ది ఏజ్లెస్ క్లినిక్కు చెందిన డాక్టర్ బిజ్లానీ ఈ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి వివరంగా చెప్పారు. ముఖం మచ్చల్లేకుండా మెరవాలంటే కేవలం ఒక ఫేషియల్ సరిపోదని ఆమె అన్నారు. ఆమె ప్లాన్లో హై-ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ (HIFU), క్రయో-ఫేషియల్, రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ (RF) థెరపీ, మైక్రోనీడ్లింగ్, ఎల్ఈడీ థెరపీ లాంటివి ఉన్నాయి. సెలబ్రిటీల స్కిన్ కేర్ కోసం ఇలాంటి మల్టీ-స్టెప్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం చాలా కామన్.
అడ్వాన్స్డ్ స్కిన్ కేర్ టెక్నాలజీలు ఎలా పనిచేస్తాయంటే..
మరి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తాయి? ప్రతి ట్రీట్మెంట్కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. హైఫు (HIFU) అనేది సర్జరీ లేకుండా చేసే ట్రీట్మెంట్. ఇది అల్ట్రాసౌండ్ ఎనర్జీని వాడుకుని కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల చర్మం టైట్గా మారుతుంది, ముడతలు తగ్గుతాయి. సెలబ్రిటీలు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి, రెస్ట్ తీసుకునే పనిలేకుండా ఈ ట్రీట్మెంట్ చర్మాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది.
ఆ తర్వాత క్రయో-ఫేషియల్ చేశారు. ఇది కోల్డ్ థెరపీ ద్వారా కొల్లాజెన్ను పెంచి, మంటను తగ్గించి, స్కిన్ టోన్ను మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖం ఉబ్బినట్లు ఉండటాన్ని తగ్గించి, చర్మ రంధ్రాలను చిన్నవిగా చేస్తుంది. దీనివల్ల ముఖం వెంటనే ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది. ఇక రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ (RF) థెరపీ చర్మాన్ని లోపలి నుంచి వేడి చేస్తుంది. ఇది కొత్త కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్, స్కిన్ సెల్స్ పుట్టేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల చర్మం మృదువుగా, యవ్వనంగా మారుతుంది.
మైక్రోనీడ్లింగ్ ట్రీట్మెంట్లో చిన్న చిన్న సూదులను వాడతారు. ఇవి చర్మంపై చిన్న గాయాలు చేసి, చర్మం దానంతట అదే నయమయ్యేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ బాగా పెరుగుతాయి. చర్మం రంగు మెరుగుపడటంతో పాటు, రంధ్రాలు చిన్నవిగా మారి ముఖం స్మూత్గా అవుతుంది. చివరగా ఎల్ఈడీ థెరపీలో రకరకాల లైట్ వేవ్లెంగ్త్లను వాడతారు. రెడ్ లైట్ వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గిస్తే, బ్లూ లైట్ మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిసి చర్మాన్ని క్లియర్గా, యవ్వనంగా మారుస్తాయి.
ఈవెంట్కు ముందు పక్కా ప్లానింగ్
సెలబ్రిటీలు కెమెరా ముందు పర్ఫెక్ట్గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి మల్టీ-స్టెప్ ట్రీట్మెంట్స్ తప్పనిసరి. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి అమలు చేయాలి. కార్టియర్ లాంటి పెద్ద షోల కోసం ప్రతి చిన్న విషయం ముఖ్యం. డాక్టర్ బిజ్లానీ ప్లాన్ కేవలం పైకి కనిపించే అందం కోసమే కాదు, చర్మం లోపలి ఆరోగ్యం కోసం కూడా. హైఫు లాంటి ట్రీట్మెంట్స్తో చర్మాన్ని టైట్ చేస్తూనే, క్రయో-ఫేషియల్స్తో పైకి మెరిసేలా చేయడం వల్ల అద్భుతమైన మార్పు వస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుంచి ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కలిపి చేయడం వల్లే మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని డాక్టర్ హర్ష్నా బిజ్లానీ చెప్పారు. దీనివల్ల చర్మం తాజాగా, టైట్గా మారుతుంది. స్పాట్లైట్స్, క్లోజప్ ఫొటోగ్రఫీని తట్టుకుని ముఖం మెరవాలంటే ఇది చాలా అవసరం. కేవలం ఒక ట్రీట్మెంట్తో ఆగిపోకుండా, అన్నింటినీ కలిపి చేయడం వల్ల ఎక్కువ కాలం ఉండే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. గ్లోబల్ ఐకాన్గా ఉన్న దీపికా బిజీ షెడ్యూల్, పబ్లిక్ అప్పియరెన్స్లకు తగ్గట్టుగా ఈ ప్లాన్ మొత్తం డిజైన్ చేశారు.