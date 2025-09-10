బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సంజన గల్రానీ టార్గెట్ గా మారారు. ఆమె అబద్దాలు చెబుతోందని, బ్యాడ్ బిచ్చింగ్ చేస్తోందని ఇతర హౌస్ మేట్స్ ఆమెని నిందించడం మొదలు పెట్టారు. హౌస్ లో ప్రియా, సంజన .. సంజన, ఫ్లోరా షైనీ మధ్య హైడ్రామా సాగింది. చూస్తుంటే ఈ గొడవలు మరింత ఎక్కువయ్యేలా ఉన్నాయి.
- Home
- Entertainment
- Bigg Boss Telugu 9 Day 3 Live : టార్గెట్ గా మారిన సంజన గల్రానీ.. హౌస్ లో అప్పుడే గొడవలు మొదలు
LIVE NOW
Share this Liveblog
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Bigg Boss Telugu 9 Day 3 Live : టార్గెట్ గా మారిన సంజన గల్రానీ.. హౌస్ లో అప్పుడే గొడవలు మొదలు
సారాంశం
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 షో రోజు రోజుకీ రసవత్తరంగా మారుతోంది. హౌస్ లో మూడవరోజుకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
06:29 AM (IST) Sep 10
Bigg Boss Telugu 9 టార్గెట్ గా మారిన సంజన గల్రానీ
Read Full Story