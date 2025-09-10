06:29 AM (IST) Sep 10

Bigg Boss Telugu 9 టార్గెట్ గా మారిన సంజన గల్రానీ

బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సంజన గల్రానీ టార్గెట్ గా మారారు. ఆమె అబద్దాలు చెబుతోందని, బ్యాడ్ బిచ్చింగ్ చేస్తోందని ఇతర హౌస్ మేట్స్ ఆమెని నిందించడం మొదలు పెట్టారు. హౌస్ లో ప్రియా, సంజన .. సంజన, ఫ్లోరా షైనీ మధ్య హైడ్రామా సాగింది. చూస్తుంటే ఈ గొడవలు మరింత ఎక్కువయ్యేలా ఉన్నాయి.  

