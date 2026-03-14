Venu Swamy: KGF తర్వాత యశ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాడని తెలుగు ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. మరి నిజంగానే యశ్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడా? అనేది చూద్దాం.
యశ్పై వేణు స్వామి కామెంట్స్
సెలబ్రిటీల జాతకాలపై ఎప్పుడూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసే తెలుగు ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి, ఇప్పుడు రాకింగ్ స్టార్ యశ్పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. యశ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాడని తెలుగు మీడియా ముందు చెప్పాడు. యశ్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా సైలెంట్గా ఉండటం నిజమే. కానీ అది డిప్రెషనా? లేక డెడికేషనా? అనే దాన్ని చూస్తే.
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాడా?
టాలీవుడ్ స్టార్ల గురించి సంచలన జాతకాలు చెబుతూ ఫేమస్ అయిన వేణుస్వామి, ఇప్పుడు రాకింగ్ స్టార్ యశ్ గురించి మాట్లాడాడు. "కన్నడ హీరో యశ్ ప్రస్తుతం డిప్రెషన్లో ఉన్నారు. ఆయన సమయం ఇప్పుడు బాగోలేదు" అంటూ ఓ తెలుగు ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. నిజానికి, KGF 1 & 2 తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో యశ్పై విపరీతమైన ఆసక్తి పెరిగింది. తెలుగులోనూ ఆయనకు అభిమానులు ఏర్పడ్డారు.
తెలుగు సినీ ప్రియులు యాక్షన్ను ఎంతగా ఇష్టపడతారో తెలిసిందే. KGF చూసి థ్రిల్ అయిన తెలుగు ఆడియన్స్, రాఖీ భాయ్ కొత్త సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీన్నే క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఈ ఆస్ట్రాలజర్ రాఖీ గురించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.
`యశ్ అనే హీరో ఉన్నాడు చూడండి, అతను కన్నడ హీరో కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా. తెలుగు హీరోల గురించి నేను మాట్లాడను. ఆయన కండిషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా? ఆయన డిప్రెషన్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన రెండు సినిమాలు భారీ హిట్టయ్యాయి. ఇప్పుడు KGF కంటే పెద్ద సినిమా ఎలా తీయాలనే ఒత్తిడిలో కూరుకుపోయారు. ఆ సబ్జెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేయడం ఆయన వల్ల కాదు. జనాల అంచనాలు చూసి ఆయనకు మతిపోయిన పనైంది. సెలబ్రిటీ అయ్యాక దాన్ని క్యారీ చేయడం కూడా కష్టమే` అని వేణుస్వామి అన్నాడు.
రాకింగ్ స్టార్ది డిప్రెషన్ కాదు, డెడికేషన్..!
అవును, KGF 1 & 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిట్టయ్యాక, వచ్చిన ప్రతీ అవకాశాన్ని ఒప్పుకుని యశ్ డబ్బు సంపాదించుకోవాలని అనుకోలేదు. KGF సామ్రాజ్యాన్ని మించిన దాన్ని నిర్మించాలని కలలు కన్నాడు. దాని ఫలితమే 'టాక్సిక్' సినిమా. పెద్ద కలలను నిజం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అందుకే యశ్ 'టాక్సిక్' కోసం దాదాపు 4 ఏళ్లు కేటాయించాడు. ఆలస్యమైంది, బాధ ఉంది, కానీ అది డిప్రెషన్ కాదు, డెడికేషన్ అని కన్నడ సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అసలు ఈ వేణుస్వామి విషయానికి వ్తే గతంలో తెలుగు తారలకు తప్పుడు జాతకాలు చెప్పి వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఒకప్పుడు రష్మిక మందన్న కూడా ఇతని ఆఫీస్కు వెళ్లి పూజలు చేయించుకుందన్నారు. గత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సమయంలో ఇతను చెప్పిన జోస్యం ఒక్కటి కూడా నిజం కాలేదు. దీంతో జనాలు అతన్ని తిట్టిపోశారు. అప్పట్లో ఇకపై జాతకాలు చెప్పనని మాయమైన ఇతను, ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రత్యక్షమై కన్నడ స్టార్లను టార్గెట్ చేస్తున్నాడు.
మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటంతో ఇలాంటి వాళ్లకు మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది. కానీ, 'ఎంతైనా ఆడుకోండి. నేను వచ్చిన రోజు ప్రళయం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి' అన్నట్టుగా ఉంది రాకింగ్ స్టార్ వైఖరి. `టాక్సిక్` జూన్ 4న విడుదల కాబోతుంది. ఇందులో నయనతార, కియారా అద్వానీ, రుక్మిణి వసంత్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు.
అమిత్ దేశాయ్, ఏసియానెట్ సువర్ణ న్యూస్.