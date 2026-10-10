Anali OTT Release: జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కావాల్సిన మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ క్రైమ్ సిరీస్ 'అనలి' ఓటీటీ రిలీజ్పై ఎర్నాకుళం కోర్టు స్టే విధించింది. కారణం ఏంటంటే?
జియో హాట్స్టార్లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ క్రైమ్ సిరీస్ 'అనలి' ఓటీటీ రిలీజ్ను ఎర్నాకుళం కోర్టు నిరవధికంగా నిలిపివేసింది. కేరళలో సంచలనం సృష్టించిన కూడత్తాయి సైనైడ్ హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన జాలీ జోసెఫ్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుతో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
కూడత్తాయి కేసులో జరిగిన నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, తనపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసుల విచారణ పూర్తి కాకముందే తనను హంతకురాలిగా చూపిస్తే, తనకు న్యాయమైన విచారణ జరిగే అవకాశం ఉండదని, తన పరువుకు నష్టం వాటిల్లుతుందని జాలీ జోసెఫ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు.
అసలు వివాదం ఏంటి?
జాలీ జోసెఫ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదును పరిశీలించిన ఎర్నాకుళం మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు.. 'అనలి' సిరీస్ రిలీజ్ను ఆపుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో ఈ సిరీస్ ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు. విచారణ పూర్తి కాకముందే తనను హంతకురాలిగా చూపిస్తే, న్యాయస్థానం తీర్పు ఎలా ఉన్నా ప్రజల్లో తనపై తప్పుడు అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందని ఆమె వాదించారు.
జాలీ జోసెఫ్పై ఉన్న కేసుల విచారణ పూర్తయ్యే వరకు 'అనలి' సిరీస్ రిలీజ్పై స్టే ఉంటుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఈ సిరీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు ఉంటుందనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
సిరీస్ వివరాలు..
'అనలి' అనేది ఒక క్రైమ్ సిరీస్. ప్రేక్షకులకు ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేలా దీన్ని ప్లాన్ చేశారు. మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ ఈ సిరీస్కు దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా, జాన్ మాంత్రికల్తో కలిసి స్క్రిప్ట్ కూడా రాశారు. వెబ్ సిరీస్ ప్రపంచంలోకి మిథున్ ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో అభిమానులు దీనికోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జియో హాట్స్టార్లో ఇది ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్గా రాబోతోంది.
లీగల్ ఫైట్..
ఎర్నాకుళం కోర్టు ఇచ్చిన స్టే ఆర్డర్ను జియో హాట్స్టార్ ఇండియా వెంటనే సవాల్ చేసింది. సిరీస్ రిలీజ్ ఆగిపోవడం వల్ల తమకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం వస్తుందని పేర్కొంది. ప్రొడక్షన్ ఖర్చులతో పాటు, సబ్స్క్రైబర్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కూడా కోల్పోతామని కోర్టుకు తెలిపింది.
ఈ వ్యవహారంలో కేరళ హైకోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకుంది. ఈ కేసును వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించాలని కింది కోర్టును ఆదేశించింది. ఆర్థిక నష్టాలతో పాటు, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ, వ్యక్తిగత హక్కులకు సంబంధించిన విషయం కావడంతో హైకోర్టు ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
ఈ సిరీస్ జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే, జాలీ జోసెఫ్కు సంబంధించిన కోర్టు కేసుల తుది తీర్పుపైనే ఈ సిరీస్ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది.
జాలీ జోసెఫ్పై విచారణ పూర్తయ్యే వరకు రిలీజ్పై స్టే ఉండటంతో.. 'అనలి' సిరీస్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చు అనేదానిపై ఇప్పట్లో ఎలాంటి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదు.