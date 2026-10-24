ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త పాన్ ఇండియా సినిమాకు 'ఆది రుద్ర' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. 'దమయంతి' ఫేమ్ నవరసన్ ఈ డివైన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
దైవత్వం, మిస్టరీ, నమ్మకం... వీటి మధ్య ఉన్న రహస్యం ఏంటి? సరిగ్గా ఇదే క్యూరియాసిటీతో ఆది సాయికుమార్ కొత్త సినిమా రాబోతోంది. 'దమయంతి' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ నవరసన్ ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి 'ఆది రుద్ర' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.
దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బయటకు వచ్చిన కొద్దిసేపటికే ఈ పోస్టర్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా కథలోని దైవిక రహస్యం, చారిత్రక నేపథ్యంపై అందరిలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
'ఆది రుద్ర' అంటే ఏంటి? ఈ మిస్టరీ కథేంటి?
ఆది సాయికుమార్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఈ సినిమా పోస్టర్ను షేర్ చేసి, సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు. ఇది కేవలం మరో రొటీన్ థ్రిల్లర్ సినిమా కాదు. నమ్మకాల వెనుక ఉన్న మిస్టరీ, దైవత్వం, ఆధ్యాత్మికత, ఎవరికీ తెలియని రహస్యాలు అన్నీ కలిపితే ఈ సినిమా అని చిత్రబృందం చెబుతోంది. ప్రస్తుతానికి కథను సస్పెన్స్గా ఉంచారు. 'ఆది రుద్ర' ఎలాంటి మిస్టరీని రివీల్ చేస్తుందో చూడాలి.
1960 నుంచి 1990ల కాలంలో సాగే కథ
'ఆది రుద్ర' సినిమాలో మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. దీని బ్యాక్డ్రాప్. 1960 నుంచి 1990ల మధ్య కాలంలో జరిగే కథగా దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆనాటి జీవనశైలి, వాతావరణం, ప్రజల బతుకులు, పాత్రల తీరు, విజువల్ వండర్స్ను ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు. డైరెక్టర్ నవరసన్ ప్రేక్షకులను ఆ పాత కాలంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దైవత్వం, నమ్మకానికి తోడు సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండటంతో ఆది సాయికుమార్ కెరీర్లో ఇది చాలా డిఫరెంట్ మూవీ అవుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
'కాంతార' ఫేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
'ఆది రుద్ర' సినిమాకు సంగీతం కూడా హైలైట్ కానుంది. 'కాంతార', 'విరూపాక్ష', 'మంగళవారం', 'మహారాజ' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలకు మ్యూజిక్ ఇచ్చిన బి. అజనీష్ లోకనాథ్ ఈ చిత్రానికి స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. కథలో ఆధ్యాత్మికత, మిస్టరీ ఎక్కువగా ఉండటంతో.. దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
'దండుపాళ్యం', 'కృష్ణం ప్రణయ సఖి' ప్రొడ్యూసర్ కొత్త అడుగు
త్రిశూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై ప్రశాంత్ జి. రుద్రప్ప ఈ 'ఆది రుద్ర' సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సంస్థకు ఇది మూడో సినిమా. గతంలో 'దండుపాళ్యం', 'కృష్ణం ప్రణయ సఖి' లాంటి సినిమాలను నిర్మించిన ప్రశాంత్ జి. రుద్రప్ప.. ఇప్పుడు ఓ డిఫరెంట్ జానర్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. డైరెక్టర్ నవరసన్ స్వయంగా ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఐదు భాషల్లో 'ఆది రుద్ర'
ఇది కేవలం కన్నడ లేదా తెలుగు సినిమా మాత్రమే కాదు. 'ఆది రుద్ర'ను కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా నిర్మిస్తున్నారు. దైవిక మిస్టరీ, చారిత్రక నేపథ్యం, థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండటంతో పాన్ ఇండియా ఆడియన్స్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
జనవరిలో షూటింగ్ షురూ
ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ను 2027 జనవరిలో ప్రారంభించేందుకు చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఏ.జె. శెట్టి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. మిగతా నటీనటులు, టెక్నికల్ టీమ్, షూటింగ్ షెడ్యూల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలోనే అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతానికి కథను సీక్రెట్గా ఉంచిన 'ఆది రుద్ర'.. ఫస్ట్ లుక్తోనే ఎన్నో ప్రశ్నలను రేకెత్తించింది. ఈ మిస్టరీ వెనుక ఉన్న కథేంటి? ఆది సాయికుమార్ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.