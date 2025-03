Read Full Article

IPL 2025: ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025కి స‌ర్వం సిద్ధ‌మైంది. మార్చి 22, 2025న ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన పోరుతో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2025 ప్రారంభం కానుంది.

ఈ రెండు జ‌ట్ల మ్యాచ్ అంటే ఎల్లప్పుడూ IPL చరిత్రలో అత్యంత ఉత్తేజకరమైనదిగా ఉంటుంది. ఇదంతా 2008లో ప్రారంభమైంది. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ విధ్వంసక 158* ప‌రుగుల ఇన్నింగ్స్ తో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద క్రికెట్ లీగ్‌లలో ఒకటిగా మారడానికి వేదికగా నిలిచింది. ఐపీఎల్ ప్రారంభం నుంచి KKR-RCB మ‌ధ్య చాలా మ్యాచ్ లు ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా సాగాయి. ఊహించ‌ని డ్రామా, పవర్-హిట్టింగ్, థ్రిల్లింగ్ గా సాగిన మ్యాచ్ లు చాలానే ఉన్నాయి. Zuplayలో నమోదు చేసుకోండి.. ఇండియన్ కిస్మ‌త్ లీగ్‌లో ₹10 కోట్లు గెలుచుకునే అవకాశాన్ని పొందండి.

ఇరు జ‌ట్ల హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డులు



ఆడిన మొత్తం మ్యాచ్‌లు: 35

KKR విజయాలు: 21

RCB విజయాలు: 14

ఫలితం రానివి: 0

ఏ జ‌ట్టును ఎవ‌రు న‌డిపిస్తున్నారు?

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)

KKR ఎల్లప్పుడూ దాని తెలివైన వ్యూహాలకు, ఎప్పటికీ వదులుకోని పోరాట‌ వైఖరికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ సీజన్‌లో కేకేఆర్ టీమ్ కు కొత్త కెప్టెన్ వ‌చ్చాడు. అజింక్య రహానే కేకేఆర్ ను ముందుకు న‌డిపించ‌నున్నాడు. ఈ సీనియ‌ర్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ అనుభ‌వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కెప్టెన్ గా చేసింది ఫ్రాంచైజీ. అత‌ని ప్రశాంతత, వ్యూహాత్మక మనస్తత్వం కేకేఆర్ ముందుకు సాగ‌డంలో కీల‌కంగా మార‌నుంది. అత‌నికి తోడుగా ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్ ల‌ను ఆడే ఆల్ రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. టీమ్ లోని ఇత‌ర స‌భ్యుల‌ను గ‌మ‌నిస్తే అన్ని విభాగాల్లో జ‌ట్టు స‌మ‌తూకంగా ఉంది.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)

RCB IPL 2025లో ఆర్సీబీకి కూడా కొత్త కెప్టెన్ వ‌చ్చారు. ర‌జ‌త్ ప‌టిదార్ బెంగ‌ళూరు టీమ్ ను న‌డిపించ‌నున్నాడు. ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ స్థానంలో పాటిదార్ జట్టుకు కొత్త శక్తిని తీసుకువస్తాడని భావిస్తున్నారు. దేశీయ క్రికెట్‌లో బలమైన ప్రదర్శనలు ఇచ్చే పాటిదార్.. ఆర్సీబీకి మొద‌టి ఐపీఎల్ టైటిల్ ను అందిస్తాడ‌ని ఫ్రాంచైజీ భావిస్తోంది. పాటిదార్ కూడా ఇదే టార్గెట్ తో ఉన్నాడు.

ఇరు జ‌ట్లలో చూడాల్సిన ముఖ్య ఆటగాళ్ళు

KKR:



సునీల్ నరైన్ - మిస్టరీ స్పిన్నర్, హార్డ్-హిట్టింగ్ ఓపెనర్.

వెంకటేష్ అయ్యర్ - మ్యాచ్ ను మార్చగల శక్తివంతమైన ఆల్ రౌండర్.

అజింక్య రహానే - స్థిరత్వాన్ని అందించే అనుభవజ్ఞుడైన నాయకుడు.

క్వింటన్ డి కాక్ - ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్ట‌కు గెలుపును దూరం చేయగల విధ్వంసకర ఓపెనర్.

RCB:

విరాట్ కోహ్లీ - RCB గుండె చప్పుడు, ఎల్లప్పుడూ పరుగుల కోసం ఆరాటప‌డే ప్లేయ‌ర్.

ఫిల్ సాల్ట్ - విస్ఫోటక వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్.

లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ - బ్యాట్, బాల్ రెండింటిలోనూ గేమ్-ఛేంజర్.

టిమ్ డేవిడ్ - ప్రస్తుతం అత్యంత సునామీ ఇన్నింగ్స్ ల ఫినిషర్లలో ఒకరు.

మొత్తంగా రెండు శక్తివంతమైన జట్లు. రెండింటికీ భారీ అభిమానుల ఫాలోయింగ్, గొప్ప చరిత్రను క‌లిగి ఉన్నాయి. IPL 2025 ప్రారంభ మ్యాచ్ బ్లాక్‌బస్టర్ ఫైట్ ఉంటుందని చెప్ప‌వ‌చ్చు. IPL 2025 బెస్ట్ ను పొందడానికి Zuplay లో చేరండి.

KKR - RCB మధ్య ప్రారంభ పోరాటం ఉత్తేజకరమైన క్రికెట్ మ‌జాను అందించనుంది. ఇరు జ‌ట్ల‌ కొత్త నాయకత్వం, అనుభవజ్ఞులైన సీనియ‌ర్ ప్లేయ‌ర్లు, యంగ్ ప్లేయ‌ర్ల‌తో రెండు జ‌ట్లు స‌మ‌తూకంగా ఉన్నాయి. రెండు జట్లు మరపురాని టోర్నమెంట్‌కు టోన్ సెట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఈ షోడౌన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. Join Zuplay to get the best of IPL 2025.

Latest Videos