Rupee: కొనసాగుతున్న రూపాయి పతనం.. !

Rupee falls to 78.28 against US dollar: అమెరికా డాల‌ర్ తో పోలిస్తే రూపాయి ప‌త‌నం కొన‌సాగుతూనే ఉంది. అంత‌ర్జాతీయంగా మార్కెట్ల ఒడిదుడుకులు, మార్కెట్లలో రిస్క్ రేటు పెర‌గ‌డం, నిరంతర ఎఫ్‌ఐఐ అమ్మకాలు, ద్రవ్యోల్బణం ఆందోళనల మధ్య రూపాయి రికార్డు స్థాయి ప‌త‌నానికి ప‌డిపోయింది. స్థిరమైన ఎఫ్‌ఐఐ అవుట్‌ఫ్లో మధ్య భారత రూపాయి US డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ.78.29 వద్ద కొత్త రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. రూపాయి ఒక సంవత్సరం ఫార్వర్డ్ ప్రీమియం 2011 తర్వాత మొదటిసారిగా 3 శాతం దిగువకు పడిపోయింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా రూపాయి నిరంతర ఒత్తిడిలో ఉంది. సరఫరా పరిమితుల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల హాకిష్ పాలసీ వైఖరి మరియు మార్కెట్ అస్థిరత, సురక్షితమైన స్వర్గధామంగా US డాలర్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి విదేశీ పెట్టుబడిదారులను ప్రేరేపించడం రూపాయి మారకపు విలువను మరింత దిగజార్చింది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇటీవల US డాలర్‌తో పోలిస్తే జపాన్ యెన్ 24 సంవత్సరాల రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయినందున, రూపాయి పెరుగుదల ఆసియా కరెన్సీలలో విస్తృత ధోరణిని సూచిస్తుంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ బుధవారం బ్యారెల్‌కు 5.43 డాలర్లు తగ్గి 109.22 డాలర్లకు చేరుకుంది. బుధవారం, సెన్సెక్స్ 754.95 పాయింట్లు లేదా 1.44 శాతం క్షీణించి 51,777.12 వద్ద, నిఫ్టీ 15,396.30 వద్ద, 242.50 పాయింట్లు లేదా మధ్యాహ్నం 1:25 గంటలకు 1.55 శాతం వద్ద ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఈక్విటీలు మరియు కరెన్సీలలో అమ్మకాల మధ్య పతనం వచ్చింది. విదేశీ మారకద్రవ్య విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం భారతదేశ ద్రవ్యోల్బణం మరియు కరెంట్ ఖాతా లోటు మరియు పెరిగిన ముడి చమురు ధరలపై ఆందోళనలు స్థానిక యూనిట్‌ను కూడా దెబ్బతీశాయి. దేశీయ కరెన్సీ మునుపటి సెషన్‌లో గ్రీన్‌బ్యాక్‌తో పోలిస్తే 78.13 వద్ద ముగిసింది.

బలహీనమైన జపనీస్ యెన్ ప్రభావం రూపాయిపై పడుతున్న‌ద‌ని మార్కెట్ వ‌ర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. జపనీస్ యెన్‌లో క్షీణత కారణంగా రిస్క్ ఆస్తులు తిరగబడడం, విదేశీ నిధుల ప్రవాహం మరియు బలహీనమైన ఆసియా కరెన్సీల కారణంగా భారతీయ రూపాయి సరికొత్త ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. బలహీనమైన జపనీస్ యెన్ ప్రభావం ఆసియా కరెన్సీలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. పరోక్షంగా రూపాయిపై కూడా భారం పడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ప్రధాన సెంట్రల్ బ్యాంకులు గిరాకీని తగ్గించడానికి మరియు ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టడానికి హాకిష్‌గా మారుతున్నాయి. ఇది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో నెమ్మదిగా వృద్ధి లేదా మాంద్యానికి దారితీయ‌వ‌చ్చు” అని హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ దిలీప్ పర్మార్ పేర్కొన్నారు. "మాంద్యంపై ఆందోళనలు డిమాండ్ ఔట్‌లుక్‌ను తాకడంతో ప్రధాన వస్తువుల ధరలలో అమ్మకాల ఒత్తిడి ఉంది. ఇతర ఫండమెంటల్స్ కూడా దీనిని అనుసరిస్తే రూపాయికి ఇది బలమైన సానుకూల పాయింట్‌గా మారుతుంది. మొత్తంమీద 77.80 నుండి 78.30 స్థాయిల శ్రేణిలో వర్తకం చేస్తుందని ఆశించవచ్చు" అని CR ఫారెక్స్ సలహాదారుల MD అమిత్ పబారి అన్నారు.