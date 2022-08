How to E-verify Income tax return: ఐటీఆర్ ఆగస్టు 1 తర్వాత ఫైల్ చేశారా, అయితే ITR e-verify విషయంలో పెద్ద వార్త

How to e-Verify: ఆదాయపు పన్ను శాఖ పన్ను చెల్లింపుదారుల రిటర్న్‌లను దాఖలు చేసిన తర్వాత ఇ-ధృవీకరణ లేదా ITR-V యొక్క హార్డ్ కాపీని సమర్పించడానికి గడువును ఆగస్టు 1 నుండి 120 రోజుల నుండి 30 రోజులకు తగ్గించింది.

New time limit to E-verify ITR from 1 August 2022: వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ల(ITR)ను దాఖలు చేయడానికి గడువు ముగిసింది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 5.44 కోట్లకు పైగా రిటర్నులు దాఖలు చేయబడ్డాయి. అయితే, చాలా మంది రిటర్న్‌ల దాఖలుకు దూరమయ్యారు. వారు ఇప్పుడు పెనాల్టీ చెల్లించడం ద్వారా తమ రిటర్న్‌ను దాఖలు చేయవచ్చు. కాగా, రిటర్న్ వెరిఫికేషన్‌కు సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఒక భారీ మార్పుకు తెర తీసింది. డిపార్ట్‌మెంట్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ల వెరిఫికేషన్ గడువును 120 రోజుల ముందు నుండి 30 రోజులకు తగ్గించింది. అయితే, ఇప్పుడు ITR ఫైల్ చేసే వారికి అంటే ఆగస్టు 1, 2022 ఆ తర్వాత ఈ తగ్గించిన పరిమితి వర్తిస్తుంది. జూలై 31, 2022 వరకు ETRని ఫైల్ చేసే వారికి మునుపటిలాగా వెరిఫికేషన్ కోసం 120 రోజులు కొనసాగుతాయి.

రిటర్న్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి కాకపోతే మీ ITR చెల్లదు (How to E-verify Income tax return)

ఒకవేళ ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినట్లయితే దాన్ని వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పన్ను నిపుణులు అంటున్నారు. రిటర్న్ ధృవీకరించబడకపోతే, అది చెల్లుబాటు అయ్యే రిటర్న్‌గా పరిగణించబడదు. దీన్ని నివారించడానికి, పన్ను చెల్లింపుదారుడు రిటర్న్‌ను వీలైనంత త్వరగా ఫైల్ చేసిన తర్వాత దానిని ధృవీకరించాలి. ఈ పనిని ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌ ద్వారా కూడా పన్ను చెల్లింపుదారులు చేయవచ్చు.

ఐటీఆర్ వెరిఫికేషన్ 5 మార్గాల్లో చేయవచ్చు (How to e-Verify)

>> ఆధార్ OTP ద్వారా

>> డీమ్యాట్ ఖాతా ద్వారా

>> బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా

>> నెట్‌బ్యాంకింగ్ ద్వారా

>> ATM ద్వారా బ్యాంక్

ఆగస్టు 1వ తేదీ లేదా ఆ తర్వాత ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ దాఖలు చేసే వారికి ఈ కొత్త మార్పు వర్తిస్తుందని పన్నుల నిపుణులు చెబుతున్నారు. జూలై 31, 2022లోపు రిటర్న్‌లు దాఖలు చేసిన వారికి రిటర్న్‌ను వెరిఫై చేసేందుకు 120 రోజుల గడువు ఉంటుంది. దీనితో, ఇప్పుడు పన్ను చెల్లింపుదారులు ఫిజికల్ మోడ్‌లో రిటర్న్‌ను ధృవీకరించే ధృవీకరణను ఆదాయపు పన్ను శాఖ చిరునామాకు స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా మాత్రమే పంపడానికి అనుమతించబడుతుంది. ఇంతకు ముందు ఆర్డినరీ పోస్ట్ ద్వారా కూడా పంపవచ్చు. పన్ను చెల్లింపుదారులు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ను దాఖలు చేసిన తర్వాత దానిని ధృవీకరించడం తప్పనిసరి. ITR ఫారమ్ ధృవీకరించబడకపోతే ఆదాయపు పన్ను దాఖలు ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు పరిగణించబడదు.