Union Budget 2023: బడ్జెట్ ప్రసంగంలో సాధారణంగా ఉపయోగించే పదాల అర్థాలను తెలుసుకోండి..

ఆర్థికమంత్రి బడ్జెట్ ప్రసంగం సంవత్సరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక పత్రాలలో ఒకటి. కానీ ఈ ప్రసంగంలో అలాంటి అనేక పదాలు ఉపయోగిస్తుంటారు, అవి కొన్నిసార్లు అర్థం కావు. అలాంటి కొన్ని కీలక పదాలకు అర్థం తెలిస్తే బడ్జెట్ ప్రసంగం సులువుగా అర్థమవుతుంది. ఆ పదాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.



వార్షిక ఆర్థిక ప్రకటన (Annual Financial Statement)

యూనియన్ బడ్జెట్‌ను వార్షిక ఆర్థిక ప్రకటన (AFS) అని కూడా అంటారు. ఒక నిర్దిష్ట ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఖర్చులు , రసీదుల లెక్కింపు అని అర్థం. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 112 ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం తన AFSని పార్లమెంటు ముందు సమర్పించడం తప్పనిసరి. బడ్జెట్‌లో, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం వివరాలతో పాటు, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనా కూడా ఇవ్వబడింది, దీనిని బడ్జెట్ అంచనాలు (BE లేదా budget estimates) అంటారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ బడ్జెట్‌ను పార్లమెంటు ఆమోదించాల్సి ఉంది. పార్లమెంటు ఆమోదం లేకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్‌లో డిపాజిట్ (Consolidated Fund of India) చేసిన డబ్బును ఖర్చు చేయదు.



ఆర్థిక విధానం (Fiscal Policy)

ఫిస్కల్ పాలసీలో ప్రభుత్వం , పన్ను విధానం, పన్ను ఆదాయం , ఖర్చుల వివరాలు , అంచనాలు ఉంటాయి. ఇది దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. ప్రభుత్వం తన ఖర్చుల ప్రణాళిక , పన్ను రేట్లలో సర్దుబాటు వంటి పనిని ఆర్థిక విధానంలో చూపిస్తుంది. దేశంలో వస్తువులు , సేవల మొత్తం డిమాండ్, ఉపాధి, ద్రవ్యోల్బణం , ఆర్థిక వృద్ధిపై ద్రవ్య విధానం ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదాహరణకు, ఆర్థిక మందగమనం సంభవించినప్పుడు, పన్ను రేట్లను తగ్గించడం , వ్యయాన్ని పెంచడం ద్వారా సమర్థవంతమైన డిమాండ్ , ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక విధానం రూపొందిస్తుంది.



ద్రవ్య విధానం (Monetary Policy)

వృద్ధి రేటు, డిమాండ్ , ద్రవ్యోల్బణం రేటు వంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ , ముఖ్యమైన అంశాలను ప్రభావితం చేసే మరో ముఖ్యమైన విధానం ద్రవ్య విధానం, దీని ప్రధాన బాధ్యత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI)చే నిర్ణయిస్తారు. ద్రవ్య విధానం ద్వారా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ దేశంలోని ద్రవ్య సరఫరా, వడ్డీ రేట్లను ప్రభావితం చేస్తుంది.



ద్రవ్య లోటు (Fiscal Deficit)

ప్రభుత్వ మొత్తం ఖర్చు మొత్తం ఆదాయానికి మించితే నష్టాన్ని భరించాల్సి ఉంటుంది. ఖర్చు , రాబడి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఆర్థిక లోటు అంటారు. ద్రవ్య లోటును లెక్కించేటప్పుడు, ప్రభుత్వం , బాహ్య రుణాలు ఇందులో ఉండవు. ప్రభుత్వం ద్రవ్య లోటు నిష్పత్తిని సరైన స్థాయిలో ఉంచడం అవసరం, ఎందుకంటే దాని నియంత్రణలేమి ప్రభుత్వ ఆర్థిక ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి, కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా అధిక స్థాయి ద్రవ్య లోటును నిర్వహించవలసి ఉంటుంది.



కరెంట్ అకౌంట్ లోటు (Current Account Deficit)

కరెంట్ ఖాతా లోటు. ఇది దేశం , అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అంటే ఎగుమతి-దిగుమతి పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. సాధారణంగా, భారతదేశం మొత్తం ఎగుమతుల విలువ మొత్తం దిగుమతుల విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వ్యత్యాసమే కరెంట్ ఖాతా లోటుకు కారణం.



రెవెన్యూ లోటు (Revenue Deficit)

ప్రభుత్వం దాని వాస్తవ నికర ఆదాయం లేదా ఆదాయ ఉత్పత్తి అంచనా వేసిన నికర ఆదాయం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెవెన్యూ లోటును ఎదుర్కొంటుంది. బడ్జెట్‌లో అంచనా వేయబడిన ఆదాయం , వ్యయంతో ప్రభుత్వం , వాస్తవ రాబడి , వ్యయాలు సరిపోలనప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. రెవెన్యూ లోటు కూడా ప్రభుత్వం తన సాధారణ ఆదాయం కంటే ఎంత ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తుందో చూపిస్తుంది.



మూలధన వ్యయం (Capital Expenditure)

మూలధన వ్యయం లేదా మూలధన వ్యయం కొత్త మౌలిక సదుపాయాలను సృష్టించడం, కొత్త భౌతిక ఆస్తులు లేదా పరికరాలను కొనుగోలు చేయడం లేదా అప్‌గ్రేడ్ చేయడం వంటి పనులపై ప్రభుత్వం వెచ్చించే ఖర్చులను సూచిస్తుంది. ఇవి దీర్ఘకాలిక ఖర్చులు, దీని ప్రయోజనాలు దీర్ఘకాలంలో అందుబాటులో ఉంటాయి. రోడ్లు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు, ఆనకట్టలు , పవర్ హౌస్‌ల నిర్మాణం వంటి పనులు ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయానికి ప్రధాన ఉదాహరణలు.



వస్తువులు , సేవల పన్ను (GST)

ఆర్థిక మంత్రి తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ప్రభుత్వ ఆదాయ వివరాలను తెలియజేస్తూ వస్తు సేవల పన్ను (జిఎస్‌టి) గురించి ప్రస్తావించవచ్చు, కానీ బడ్జెట్ ద్వారా అందులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఎందుకంటే GST స్లాబ్ , నిర్మాణానికి సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాలు GST కౌన్సిల్ , సమావేశాలలో తీసుకోబడతాయి, ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. 1 జూలై 2018 నుండి అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుండి, GST ప్రభుత్వానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది.



కస్టమ్స్ డ్యూటీ (Customs duty)

వస్తువుల ఎగుమతి లేదా దిగుమతిపై కస్టమ్స్ సుంకం విధించబడుతుంది. దీని భారం అంతిమంగా ఈ వస్తువుల తుది వినియోగదారుపై పడుతుంది. కస్టమ్ డ్యూటీని ఇప్పటివరకు జీఎస్టీ పరిధిలోకి రాకుండా ఉంచారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ద్వారా వీటిలో మార్పులు చేయవచ్చు.