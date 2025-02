Budget 2025 live updates :తెలుగు కవితతో బడ్జెట్ ప్రసంగం ప్రారంభం

కేంద్రమంత్రులు ఒక్కోక్కరుగా పార్లమెంట్ కు చేరుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్ పార్లమెంట్ కు చేరుకోగా రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, మరోమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి కూడా చేరుకున్నారు.



#UnionBudget2025 | Union Minister Pralhad Joshi says, "Ever since economy of this country started being taken care of under the leadership of PM Narendra Modi, we have given pro-people, pro-poor, pro-middle class budget. It will be the same this time."

Defence Minister Rajnath Singh arrives at the Parliament. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the #UnionBudget2025 at the Parliament today. He says, "Budget will be presented. It will be for every section of society."



He says, "Budget will be presented. It will be for every section of society." pic.twitter.com/0QHZ7rfAx1 — ANI (@ANI) February 1, 2025

#UnionBudget2025 | Union Minister Gajendra Singh Shekhawat says, "The Budget will be in continuity and will be for the welfare of the country, of the poor and will be a novel and strong step towards the resolve of making 'Viksit Bharat'..."