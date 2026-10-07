స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్దమవుతోంది… ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్కా వ్యూహాలతో ముందుకు వెళుతోంది. ఇంకా ఎన్నికల ప్రకటనే రాలేదు… అప్పుడే వైసిపి మేయర్ అభ్యర్థిని కూడా ప్రకటించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేడి క్రమంగా పెరుగుతోంది. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీలపై ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కసరత్తును వేగవంతం చేసింది. అందరికంటే ముందుగానే కీలకమైన నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు తమ మేయర్ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. నెల్లూరు నగర మేయర్ అభ్యర్థిగా ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి పేరును వైసీపీ అధిష్టానం ఖరారు చేసింది.
తాడేపల్లిలోని వైసీపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున అధికారికంగా ప్రకటించిన తొలి మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అన్ని స్థానాల్లోనూ పార్టీకి బలమైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పార్టీ నేతలకు సూచించిన నేపథ్యంలో నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఎంపికతో వైసీపీ ఎన్నికల కసరత్తులో తొలి అడుగు వేసినట్లయింది.
ఎవరీ ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి?
ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి నెల్లూరు రాజకీయాల్లో సుపరిచితమైన ఆనం కుటుంబానికి చెందినవారు. మాజీ మంత్రులు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దివంగత ఆనం వివేకానందరెడ్డిలతో ఆయనకు సోదర సంబంధం ఉంది. ఆనం కుటుంబం నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో చాలా కాలంగా ప్రభావం చూపుతూ వస్తోంది.
అయితే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి టిడిపిలో కొనసాగుతున్నారు… దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఉన్నారు. ఆయన సోదరుడు ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి మాత్రం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు. గతంలో ఆయన వైసీపీలో చేరిన సమయంలోనూ ఆనం కుటుంబంలో రాజకీయ విభేదాలు చర్చకు వచ్చాయి.
నెల్లూరు రాజకీయాల్లో ఆనం కుటుంబానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇదే రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి చాలాకాలంగా జిల్లా రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఆయన తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేశారు. 2016లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు.
వైసీపీలో చేరిన తర్వాత పార్టీ కార్యక్రమాల్లో కొనసాగుతూ నెల్లూరు రాజకీయాల్లో తన పాత్రను కొనసాగించారు. 2017లో నెల్లూరు స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థిగా కూడా ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఆయనకు 378 ఓట్లు రాగా, టీడీపీ అభ్యర్థి వాకాటి నారాయణరెడ్డికి 465 ఓట్లు వచ్చాయి.
నెల్లూరు రూరల్ ఇన్చార్జ్గా బాధ్యతలు
ఇటీవలి కాలంలో వైసీపీ అధిష్టానం నెల్లూరు జిల్లా పార్టీ వ్యవహారాల్లో మార్పులు చేసింది. 2024లో నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గానికి ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డిని పార్టీ ఇన్చార్జ్గా నియమించింది. అప్పటి వరకు ఆ బాధ్యతల్లో ఉన్న ఆదాల ప్రభాకర్రెడ్డిని నెల్లూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఇన్చార్జ్గా నియమిస్తూ మార్పులు చేపట్టింది.
నెల్లూరు రూరల్లో పార్టీ శ్రేణులను సమన్వయం చేయడం, కార్యకర్తలను కలుపుకొని పార్టీ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం వంటి బాధ్యతలు ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డికి అప్పగించబడ్డాయి. 2026 అక్టోబర్లో కూడా నెల్లూరు జిల్లా వైసీపీ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొంటున్నారు.
ప్రస్తుతం వైఎస్సార్సీపీ ప్రతిపక్షంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. పార్టీ కష్టకాలంలో తమతో ఉన్న నాయకులకు, దీర్ఘకాలంగా పార్టీ కోసం పనిచేసిన నేతలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అధిష్టానం భావిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
నెల్లూరు జిల్లాలో చాలాకాలంగా వైసీపీతో కొనసాగుతున్న ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డికి ఇప్పుడు మేయర్ అభ్యర్థిత్వం దక్కడం ఈ నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో కొనసాగిన అనుభవం, జిల్లాలో రాజకీయ పరిచయాలు, నెల్లూరు రూరల్ ఇన్చార్జ్గా ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలు ఆయన ఎంపికలో పరిగణనలోకి తీసుకున్న అంశాలుగా పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం వెనుక వ్యూహమేంటి?
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సాధారణంగా అభ్యర్థుల ఎంపికలో సామాజిక సమీకరణాలు, స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులు, పార్టీతో ఉన్న అనుబంధం, ప్రజల్లో పరిచయం వంటి అనేక అంశాలను పార్టీలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. నెల్లూరు కార్పొరేషన్ విషయంలోనూ వైసీపీ అధిష్టానం ముందుగానే అభ్యర్థిని ప్రకటించడం ద్వారా పార్టీ శ్రేణులకు స్పష్టత ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్లినట్లు కనిపిస్తోంది.
మేయర్ అభ్యర్థిని ముందుగానే ప్రకటించడంతో ఆయనకు అనుకూలంగా కార్పొరేషన్ పరిధిలో పార్టీ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అదే సమయంలో కార్పొరేషన్ పరిధిలోని నాయకులు, కార్యకర్తలను సమన్వయం చేసుకోవడం కూడా కీలకం కానుంది.
అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేయర్ పదవికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు కీలకంగా మారనున్నాయి. రాబోయే ఎన్నికల్లో నెల్లూరు మేయర్ పదవికి రిజర్వేషన్ ఏ విధంగా ఖరారవుతుందనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. రిజర్వేషన్ మారితే ఇప్పటికే ప్రకటించిన అభ్యర్థిత్వంపై ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా అనే చర్చ కూడా సహజంగానే మొదలైంది.
అయితే ప్రస్తుతం వైసీపీ అధిష్టానం ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డిని నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. తుది ఎన్నికల ప్రక్రియలో రిజర్వేషన్లు, నోటిఫికేషన్, నామినేషన్లు వంటి అంశాలు కీలకం కానున్నాయి. అందువల్ల రిజర్వేషన్పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు ఈ అంశంపై స్పష్టత రానుంది.
నెల్లూరు రాజకీయాల్లో ఇక మేయర్ ఎన్నికపై ఫోకస్
నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ అభ్యర్థిగా ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి పేరును ప్రకటించడం ద్వారా వైసీపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కసరత్తులో తన తొలి పేరును వెల్లడించింది. మిగిలిన కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలకు పార్టీ ఎవరిని ఎంపిక చేస్తుంది? సామాజిక సమీకరణాలకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది? రిజర్వేషన్ల ప్రకారం అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎలా ఉంటుంది? అనేది రానున్న రోజుల్లో స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇక నెల్లూరు కార్పొరేషన్ విషయానికి వస్తే.. ఇప్పటికే మేయర్ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన వైసీపీ ఇక పార్టీ శ్రేణులను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం, స్థానిక నాయకులతో సమన్వయం చేసుకోవడం, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ తర్వాత అధికారిక ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై దృష్టి పెట్టనుంది. దీంతో నెల్లూరు మేయర్ ఎన్నికకు సంబంధించి రాజకీయ పరిణామాలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఆసక్తికరంగా మారనున్నాయి.