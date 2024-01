తెలంగాణ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. మరో రెండు స్కీమ్ లు అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వం..

మహాలక్ష్మీ గ్యారెంటీ (mahalaxmi guarantee)లో భాగంగా ఉన్న మరో రెండు స్కీమ్ లను అమలు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం (telangana government) సిద్ధమయ్యింది. ఇప్పటికే మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్న (free bus for women in telangana) ప్రభుత్వం, రూ.500కే సిలిండర్ (500 cylinder in telangana), నెలకు రూ.2,500 ఇచ్చే స్కీమ్ లను త్వరలోనే అమలు చేయనుంది.