- అభిషేక్ శర్మ
- శుభ్మన్ గిల్
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)
- తిలక్ వర్మ
- సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్)
- శివమ్ దూబే
- హార్దిక్ పాండ్యా
- అక్షర్ పటేల్
- కుల్దీప్ యాదవ్
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా
- వరుణ్ చక్రవర్తి
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: ఆసియా కప్ 2025 ఇండియా vs యూఏఈ లైవ్ అప్డేట్స్
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: ఆసియా కప్ 2025 లో భాగంగా బుధవారం భారత్ vs యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ పోటీ పడుతున్నాయి. దుబాయ్లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లైవ్ స్కోర్, ఇతర అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: టాస్ గెలిచిన భారత్
టాస్ అప్డేట్: భారత్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. “మేము ముందుగా బౌలింగ్ చేస్తాం. పిచ్ చాలా కొత్తగా, బాగుంది. ఈ రోజు వాతావరణం తేమగా ఉంది, తరువాత మంచు ప్రభావం ఉండవచ్చు. మాకు అవకాశం వస్తే, దేనికైనా సిద్ధంగా ఉంటాం, కానీ ఈ రోజు మాత్రం బౌలింగ్ చేయాలనుకున్నాం. మేము ఇక్కడికి ముందుగానే వచ్చాం, 3-4 మంచి ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ నిర్వహించాం, ఒక రోజు విశ్రాంతి కూడా తీసుకున్నాం” అని చెప్పారు.
యూఏఈ కెప్టెన్ వసీమ్ మాట్లాడుతూ.. “మేము కూడా బౌలింగ్ చేయాలని అనుకున్నాం. పిచ్ కొత్తగా ఉంది, ఆరంభంలో బంతి ఏదైనా చేయవచ్చు. మేము మంచి సిరీస్ ఆడాం, చాలా సానుకూల అంశాలను తీసుకున్నాం, ఆ సిరీస్ నుండి మా జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది” అని చెప్పారు.
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: దుబాయ్ పిచ్ ఎలా ఉండనుంది? భారత్ పరుగుల సునామీ ఉంటుందా?
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత జట్టు రికార్డులు అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయని చెప్పాలి. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో టీ20 ఫార్మాట్లో భారత్ గెలుపు శాతం 55.55 గా ఉంది. అయితే, టోర్నమెంట్లో టీమిండియా చాలా బలంగా కనిపిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. బౌలింగ్ అయినా, బ్యాటింగ్ అయినా, భారత జట్టు చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. 2021 నుండి భారత జట్టు ఇక్కడ కేవలం 9 మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడింది, 5 గెలిచి 4 మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయింది.
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటికీ సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ విషయంలో బౌలర్లతో కాస్త పైచేయిగా ఉంది. టాస్ గెలిచిన బౌలింగ్ ఎంచుకున్న జట్లు ఎక్కవ మ్యాచ్ లను గెలిచాయి.
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: భారత్ ప్లేయింగ్ XI (అంచనా):
శుభ్మన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
Asia Cup 2025, IND vs UAE Live: భారత్ vs యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లైవ్
ఆసియా కప్ 2025 లో బ్యాలెన్స్, ఆల్-రౌండ్ డెప్త్తో భారత్ తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆతిథ్య యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్తో బుధవారం దుబాయ్లో తలపడుతోంది. కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మల్టీ-స్కిల్డ్ ఆటగాళ్ల అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. కాబట్టి 8వ స్థానం వరకు బ్యాటింగ్ బలంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్తో జరగబోయే హై-ప్రొఫైల్ మ్యాచ్కి ఇది ఒక రిహార్సల్ లాంటిది.
దుబాయ్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఫాస్ట్ బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉండటంతో భారత్ బ్యాటర్లకు పెద్ద సవాల్ ఎదురుకానుంది. జట్టులో మూడో స్పిన్నర్ కావాలా లేక అదనపు పేసర్ కావాలా అనేది అతిపెద్ద ప్రశ్న. 8వ స్థానంలో అక్షర్ పటేల్ ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. ఇక పేస్ బౌలింగ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్ ఉంటారు. ఇక చివరి బౌలింగ్ స్థానానికి వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్ మధ్య పోటీ ఉండవచ్చు.
గిల్ తిరిగి రావడంతో సంజు శాంసన్కు చోటు దక్కడం కష్టమే. తిలక్ వర్మ 3వ స్థానంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 3వ లేదా 4వ స్థానంలో ఉంటారు. ఇక హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అలాగే ఫినిషర్ జితేష్ శర్మ మిడిల్ ఆర్డర్కు అదనపు బలాన్ని అందిస్తారు.