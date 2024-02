భారతరత్న ఎవరికి ఇస్తారు..? ఎందుకు ఇస్తారు ? అర్హతలేంటి ?

భారత ప్రభుత్వం (Government of India) అందించే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం (The highest civilian award) భారతరత్న (Bharat Ratna). దీనిని ప్రజా సేవ, కళలు, సాహిత్యం, విజ్ఞాన రంగాల అభివృద్ధి అత్యుత్తమ సేవలు అందించన వారికి అందజేస్తారు. భారత రాష్ట్రపతి (President of India) ఈ పురస్కారాన్ని ప్రధానం చేస్తారు. (L K Advani conferred with Bharat Ratna award)