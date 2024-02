బీఆర్ఎస్ కు తాటికొండ రాజయ్య రాజీనామా..

స్టేషన్ ఘన్ పూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే (Former MLA of Station Ghanpur) తాటికొండ రాజయ్య (Tatikonda Rajaiah) బీఆర్ఎస్ (BRS)కు గుడ్ బై చెప్పారు. ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు (TatiKonda Rajaiah resigns from BRS). త్వరలోనే ఆయన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (Telangana CM Revanth reddy)సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ (Congress Party) లో చేరే అవకాశం ఉంది.