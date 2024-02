Mystery : శివపురి అడవిలో వందలాది ఆవుల మృతదేహాలు.. అసలేం జరిగింది..?

అడవి మధ్యలో వందలాది ఆవులు చనిపోయాయి. జాతీయ రహదారికి 500-600 మీటర్ల దూరంలో ఈ ఘటన జరిగింది. (The bodies of hundreds of cows were found in the Shivpuri forest in Madhya Pradesh) ఒకే ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మూగ జీవాలు ఇలా మృత్యువాత పడటం, వాటి మరణానికి గత కారణాలు ఏంటనే విషయం తెలియకపోడం మిస్టరీగా మారింది.