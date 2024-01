Ayodhya: రామ మందిర భక్తులకు అందించే మహా ప్రసాదం ఇదే.. ‘లడ్డూ, సరయూ నీరు సహా.. ’

Maha Prasad: జనవరి 22వ తేదీన అయోధ్యలోని రామ జన్మభూమిలో రామ్ లల్లాకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయనున్నాు. శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 20వ వేల ప్యాకెట్ల మహా ప్రసాదాలు శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టుకు అందాయి. ఈ మహా ప్రసాదాలను ఆదివారం ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమానికి వచ్చే వీవీఐపీలు, ఇతర ప్రముఖులకు అందించనున్నారు.

ఈ ప్రసాదాన్ని పూర్తిగా నెయ్యి, ఐదు రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్, చక్కెర, గ్రామ్ ఫ్లోర్‌లతో చేశారు. మహా ప్రసాదాలను ప్రత్యేకమైన కిట్ లేదా బాక్స్‌లో పెట్టి అందిస్తారు. ఆ బాక్స్‌లోపల లడ్డుతోపాటు మరికొన్ని ఐటమ్స్‌ను ఉంచుతున్నారు. అందులో సరియూ నదీ నీటితో నింపిన ఓ చిన్న బాటిల్ కూడా ఉన్నది. ఎరుపు రంగులోని పత్తి వత్తి, అక్షింతలు కూడా అందులో ఉంటాయి.

#WATCH | Visuals of the 'Prasad' that will be distributed among VVIPs, sadhus at the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Temple on 22nd January in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/586tzhLx83