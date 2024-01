రామ్ లల్లా శిల కోసం నా భార్య తాళి తాకట్టు పెట్టా..- కాంట్రాక్టర్ శ్రీనివాస్

రామ్ లల్లా (Ram lalla) విగ్రహం రూపకర్త, శిల్పి అరుణ్ యోగి రాజ్ (Arun Yogi raj) గురించి ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ ఆ శిలను గుర్తించిన గని కాంట్రాక్టర్ శ్రీనివాస్ నటరాజన్ (Mine contractor Srinivas Natarajan) మాత్రం తీవ్ర కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. భూమిలో నుంచి శిలను తీసినందుకు ఆయన అధికారులు ఫైన్ వేశారు. దీంతో ఆయన భార్య తాళి బొట్టు తాకట్టు (Contractor Srinivas Natarajan, who took the stone for Ram Lalla, who paid the fine by mortgaging his wife’s gold jewellery) పెట్టి దానిని చెల్లించారు.