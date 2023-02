US Plans New Move On H-1B Visa: హెచ్ -1బీ, ఎల్ 1 వీసాలపై వేలాది మంది విదేశీ టెక్ వర్కర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చే చర్యల్లో భాగంగా, రాబోయే కొన్నేళ్లలో దీన్ని పెంచే లక్ష్యంతో కొన్ని కేటగిరీల్లో 'దేశీయ వీసా రీవాలిడేషన్ 'ను ప్రయోగాత్మకంగా పునఃప్రారంభించాలని అమెరికా యోచిస్తోంది. ఈ ఏడాది చివర్లో ప్రారంభించనున్న ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వస్తే అమెరికాలోని వేలాది మంది భారతీయ టెక్ నిపుణులకు ప్ర‌యోజ‌నం చేకూర‌నుంది.

హెచ్-1బీ, ఎల్1 వీసాలపై అమెరికా పైలట్ ప్రాజెక్టు..

హెచ్-1బీ, ఎల్1 వీసాలపై అమెరికా పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించబోతోంది. దీనివల్ల వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద అమెరికా దేశీయ వీసాల సవరణను ప్రారంభించబోతోంది. 2004 వరకు అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాలను రెన్యువల్ చేసేవారు. కానీ 2004 నుంచి అమెరికాలో పనిచేస్తున్న వలస కార్మికులు తమ దేశానికి తిరిగి రావాల్సి వస్తోంది. అయితే ఈ కొత్త పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాలను రెన్యువల్ చేయనున్నారు. అంటే, దానిని పునరుద్ధరించడానికి ఏ వలస కార్మికుడు తన దేశానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండ‌దు.

మొదట్లో కొద్దిమందికి మాత్రమే లబ్ధి చేకూర‌నుంది..

ఈ ఏడాది చివర్లో ప్రారంభమయ్యే ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టు ద్వారా కొద్ది మంది వీసా హోల్డర్లు మాత్రమే ప్రయోజనం పొందుతారని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. రాబోయే ఒకటి, రెండేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో అమలైతే అమెరికాలో నివసిస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది.

అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఎమ‌న్నారంటే.. ?

"కొన్ని పిటిషన్ ఆధారిత ఎన్ఐవీ కేటగిరీలకు ఈ సేవలను పునఃప్రారంభించే ప్రణాళికలపై మేము చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరం చివరిలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. దీంతో వీసాలను రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి ఈ దరఖాస్తుదారులు విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది" అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఒక‌రు పీటీఐకి తెలిపారు. అమెరికాలో భౌతికంగా ఉండి, కొన్ని పిటిషన్ ఆధారిత నాన్ ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా (ఎన్ఐవీ) కేటగిరీల్లో వీసాను రెన్యువల్ చేసుకునే దరఖాస్తుదారులకు 2004 వరకు దేశీయ వీసా రీవాలిడేషన్ ను విదేశాంగ శాఖ సులభతరం చేసింది. మొదట్లో ఎంత మంది వీసా హోల్డర్లు అర్హులవుతారనే దానిపై తాము వ్యాఖ్యానించలేమని, అయితే పైలట్ ప్రాజెక్టు తదుపరి 1-2 సంవత్సరాలలో విస్తరించడానికి ముందు తక్కువ సంఖ్యలో కేసులతో ప్రారంభిస్తారని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు.

హెచ్-1బీ, ఎల్-1బీ వీసాలు అంటే ఏమిటి?

సాధారణంగా ఒక నిర్దిష్ట వృత్తితో సంబంధం ఉన్నవారికి (ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, ఆర్కిటెక్ట్స్, హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ మొదలైనవి) హెచ్-1బీ వీసాలు జారీ చేస్తారు. జాబ్ ఆఫర్ ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ మాత్రమే ఈ వీసా పొందగలరు. ఇది పూర్తిగా యజమానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే యజమానిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించి, రెండో యజమాని ఇవ్వకపోతే వీసా గ‌డువు ముగుస్తుంది. మేనేజీరియల్ హోదాల్లో పనిచేసే లేదా ప్రత్యేక పరిజ్ఞానం ఉన్న తాత్కాలిక ఇంటర్ కంపెనీ బదిలీలకు ఎల్ -1ఏ, ఎల్ -1బీ వీసాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎల్-1బీ వీసా కింద కంపెనీలు కనీసం ఏడాది పాటు ఉద్యోగులను అమెరికాకు పంపుకోవచ్చు. శాశ్వతంగా అక్కడికి వెళ్లని వారికి ఇస్తారు.