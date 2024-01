అయోధ్య రామ మందిరం: అమెరికా టైమ్స్ స్క్వేర్ లో స్క్రీన్లపై రాముడి ఫోటోలు, ఎన్ఆర్ఐల సంబరాలు

న్యూఢిల్లీ: భారత దేశ చరిత్రలో సోమవారం నాడు (జనవరి 22) అయోధ్యలో రామమందిర ప్రారంభోత్సవం చారిత్రాత్మక రోజుగా నిలిచిపోనుంది.ప్రవాస భారతీయులు న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ వద్ద గుమికూడారు. సంప్రదాయ దుస్తులను ధరించారు . అయోధ్యలో రామ మందిర ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమ వేడుకలను పురస్కరించుకొని భజనలు, పాటలు పాడారు. భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించారు.ఈ విషయాన్ని కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూయార్క్ తెలిపింది.

Images of Lord Ram and 3D portraits of the grand Ram Temple in Ayodhya displayed at New York's Times Square #ayodhyarammandir #RamMandirPranPrathistha #AyodhyaSriRamTemple pic.twitter.com/yIdkwJARtm