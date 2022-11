ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్‌ల మాతృ సంస్థ మెటా ప్లాట్‌ఫామ్స్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. కంపెనీలో మాస్ లేఆఫ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతున్నట్టు, ఏకంగా 11,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలను తొలగించనున్నట్టు మెటా ప్లాట్‌ఫామ్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు తమ ఉద్యోగులకు జుకర్ బర్గ్ క్షమాపణ చెబుతూ లేఖ రాశారు.సంస్థ డెవలప్ చేయడంలో ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టపడ్డరని తెలుసుననీ, కానీ, అమ్మకాలు పడిపోవడంతో.. ఖర్చులను తగ్గించుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా నిర్ణయం తొలగింపు నిర్ణయం తీసుకునట్టు తెలిపారు.

ఈ ఏడాదితో పోలిస్తే 2023లో తక్కువ మంది ఉద్యోగులను తమ కంపెనీలో ఉంచుకోవాలని మెటా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. మెటా సంస్థ తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయాలకు పూర్తి బాధ్యత తనదేనని ఆయన అన్నారు. తమ కంపెనీలో ఉద్యోగ నియామకాలను నిలిపివేసినట్టు తెలిపారు.

మెటా ఈ సంవత్సరం స్టాక్ 71 శాతానికి పడిపోయింది. అనేక త్రైమాసికాల నిరుత్సాహకర ఆదాయాలు,రాబడిలో స్లయిడ్ తర్వాత ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2004లో Facebookని స్థాపించినప్పటి నుండి కంపెనీ అత్యంత తీవ్రమైన రీట్రెంచ్‌మెంట్, డిజిటల్ అడ్వర్టైజింగ్ మార్కెట్‌లో తీవ్ర మందగమనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందనీ, ఆర్థికమాంద్యం అంచున చలించిపోతున్నదని అన్నారు.

కోవిడ్ -19 లాక్‌డౌన్ల ప్రారంభం నుండి ఇ-కామర్స్,వెబ్ ట్రాఫిక్‌లో పెరుగుదల శాశ్వత త్వరణంలో భాగమవుతుందని తాను ఊహించినట్లు జుకర్‌బర్గ్ ప్రకటనలో తెలిపారు. కానీ, స్థూల ఆర్థిక మాంద్యం,పెరిగిన పోటీ,ప్రకటనల సిగ్నల్ నష్టం కారణంగా మెటా ఆదాయం ఊహించిన దాని కంటే చాలా తక్కువకు పడిపోయిందనీ, దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నామని తెలిపారు.

ఉద్యోగాల నియామకాన్ని పాజ్ చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్పొరేట్ సాఫ్ట్‌వేర్ తయారీదారు సేల్స్‌ఫోర్స్ ఇంక్ మంగళవారం వందలాది మంది కార్మికులను సేల్స్ టీమ్‌ల నుండి తొలగించినట్లు తెలిపింది. అయితే Apple Inc., Amazon.com Inc. Alphabet Inc. ల్లో నియామకాలను నిలిపివేశారు. Snap Inc., ప్రత్యర్థి యాప్ Snapchat యొక్క మాతృ సంస్థ, ఆగస్ట్‌లో దాని వర్క్‌ఫోర్స్‌లో 20% మందిని తొలగించిందని తెలిపారు. గతవారం Twitter దాని వర్క్‌ఫోర్స్‌లో దాదాపు సగం మందిని తొలగించినట్టు పేర్కొన్నారు.



వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్‌లోని ఒక నివేదిక ప్రకారం.. జుకర్‌బర్గ్‌తో సమావేశంలో పాల్గొన్న ఒక ఉద్యోగి ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. వార్తల ప్రకారం, ఈ రోజు అంటే బుధవారం నుండి మెటాలో వేలాది మంది ఉద్యోగుల తొలగింపులు ప్రారంభమవుతాయి.

రిపోర్టు ప్రకారం..పదవీ విరమణ చేయబోయే ఉద్యోగులకు కనీసం నాలుగు నెలల జీతం ఇవ్వనున్నారు. తొలగింపులను ఎదుర్కొంటున్న వారిలో రిక్రూటింగ్, వ్యాపార బృందం సభ్యులను జుకర్‌బర్గ్ ఉదహరించారు. తొలగింపు ప్రణాళిక అంతర్గత ప్రకటన బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు వెలువడుతుందని ఫాక్స్ న్యూస్ నివేదించింది. మెటా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ చీఫ్ లోరీ గోలర్ మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ఉద్యోగులకు కనీసం నాలుగు నెలల జీతం చెల్లించబడుతుందని తెలిపారు.