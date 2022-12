ఉజ్బెకిస్తాన్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. భారతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి చెందిన దగ్గు మందు వికటించి ఉజ్బెకిస్తాన్‌లో 18 మంది చిన్నారులు చనిపోయిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. భారతీయ ఔషధ సంస్థ మారియన్ బయోటెక్ లిమిటెడ్ తయారు చేసిన డాక్ 1-మాక్స్ దగ్గు మందు తాగడం వల్ల 18 మంది చిన్నారులు మరణించారని ఉజ్బెకిస్థాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

18 మంది పిల్లల మరణానికి భారతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీని ఉజ్బెకిస్తాన్ ప్రభుత్వం నిందించింది. ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ 2012 సంవత్సరంలో ఉజ్బెకిస్తాన్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. మూలాల ప్రకారం.. ఈ కంపెనీ తయారు చేసిన డోక్-1 మ్యాక్స్ సిరప్ ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో విక్రయించబడింది.

విచారణపై డబ్యూహెచ్ఓ హామీ

ఉజ్బెకిస్థాన్‌లో దగ్గు మందు తాగి చిన్నారులు మృతి చెందడంపై తదుపరి పరిశోధనలకు సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) తెలిపింది. ఉజ్బెకిస్థాన్‌లోని ఆరోగ్య అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ సంస్థ డబ్యూహెచ్ఓ తెలిపింది. దర్యాప్తులో సాధ్యమైన అన్ని సహకారాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (సిడిఎస్‌సిఓ) వర్గాలు ఉజ్బెకిస్తాన్ దావాపై దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన కేంద్రం

అంతకుముందు, అక్టోబర్‌లో భారత్‌లో తయారు చేసిన దగ్గు మందు తాగి ఆఫ్రికా దేశమైన గాంబియాలో 60 మందికి పైగా పిల్లలు మరణించారు. దీని తరువాత, ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది, అయితే ఇప్పటి వరకు భారతీయ కంపెనీ యొక్క దగ్గు మందు నుండి పిల్లలు మరణించినట్లు అధికారిక ధృవీకరణ లేదని తెలిపింది. ఈ ఆరోపణలు అనవసరంగా భారత ఔషధ కంపెనీల ప్రతిష్టను దిగజార్చుతున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది

అలాగే.. భారతీయ నిర్మిత దగ్గు మందు తాగి చిన్నారులు మృతి చెందడంపై, మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ దగ్గు సిరప్‌ల నమూనాలు నాణ్యత లేనివిగా గుర్తించినట్లు ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది. కేంద్ర డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (CDSCO), రాష్ట్ర డ్రగ్ కంట్రోలర్‌తో కలిసి సోనెపట్‌లోని మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్‌పై సంయుక్త విచారణ జరిపిందని రసాయనాలు, ఎరువుల సహాయ మంత్రి భగవంత్ ఖుబా డిసెంబర్ 13న రాజ్యసభకు లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.

WHO నివేదిక

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) అక్టోబర్ ప్రారంభంలో దీనికి సంబంధించిన నివేదికను విడుదల చేసింది. దగ్గు మందు లో డైథలిన్ గ్లైకాల్ , ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ మానవులకు విషం లాంటిదని అందులో పేర్కొన్నారు. డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ మాట్లాడుతూ పిల్లల మరణానికి నాలుగు డ్రగ్స్‌తో సంబంధం ఉందని చెప్పారు. ఈ సిరప్‌ల వినియోగం వల్ల అతని కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ నాలుగు మందులు హర్యానాకు చెందిన అదే కంపెనీ మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్‌కు చెందినవని తెలిపింది.

మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తులపై నిషేధం

WHO నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తులను గాంబియా నిషేధించింది. ఈ మందులను మార్కెట్ నుండి తొలగించాలని WHO అన్ని దేశాలను హెచ్చరించింది. ఈ దేశాల సరఫరా గొలుసు మరియు సంబంధిత ప్రాంతంపై నిఘా ఉంచడం గురించి ఆయన స్వయంగా మాట్లాడారు. WHO హెచ్చరిక తర్వాత, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోని ఫార్మసీగా పిలుస్తారు . గత దశాబ్దంలో ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఎగుమతులు రెండింతలు పెరిగాయి. గాంబియా తన దేశంలో మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఔషధాన్ని నిషేధించింది అనేది వేరే విషయం.