ఎక్కువ గంటలు బ్రా ధరిస్తే ఏమౌతుంది..?

స్త్రీలు దాదాపు అందరూ ఈరోజుల్లో బ్రా ధరిస్తూనే ఉంటారు. ఇది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నా.. ఆ డ్రెస్ మంచిగా కనిపించాలి అంటే బ్రా వేసుకోవాల్సిందే. కానీ.. ఈ బ్రా వేసుకోవడం వల్ల స్త్రీలకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.



బ్రా ధరించడం వల్ల మెరుగైన శరీర ఆకృతి ఉంటుందని మహిళలు నమ్ముతూ ఉంటారు. అందుకే రొమ్ములకు సరిపోయేలా చేయడానికి మహిళలు రోజంతా బ్రాలు ధరిస్తారు. అయితే అలా చేయడం మీ ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? ఎక్కువసేపు బ్రా ధరించడం వల్ల శరీరానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు రావచ్చు. దాని గురించి తెలుసుకుందాం.



వెన్ను నొప్పి

స్టైలిష్‌గా కనిపించడానికి బ్రా ధరించండి. కానీ మీరు రోజుకు 12 గంటల కంటే ఎక్కువ బ్రా ధరించినట్లయితే, అది వెన్నునొప్పికి దారి తీస్తుంది. ఇది మీ శరీరంపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.



రక్త ప్రసరణపై ప్రభావాలు

రోజుకు 12 గంటలకు పైగా బ్రా ధరించడం వల్ల చర్మం ఆక్సిజన్‌ను సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, శరీరంలో రక్త ప్రసరణ దెబ్బతింటుంది.





దద్దుర్లు సమస్య

మీరు ఎక్కువసేపు బ్రాను ధరిస్తే, బ్రా ప్రాంతంలో చెమట పట్టడం ప్రారంభమవుతుంది. చెమటలు ఎక్కువగా పడితే దద్దుర్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.



చర్మ సమస్య

రోజుకు 12 గంటల కంటే ఎక్కువ టైట్ బ్రా ధరించడం వల్ల రొమ్ము చుట్టూ చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. దురద, చర్మం ఎర్రబడడం వంటి అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.



రొమ్ములలో నొప్పి

మెరుగైన రొమ్ము ఆకృతి కోసం మీరు బిగుతుగా ఉండే బ్రాను ధరిస్తే, అది రొమ్ము నొప్పి సమస్యను కలిగిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, బ్రా చాలా కాలం పాటు ధరించకూడదు.



బ్రా పట్టీ గుర్తులు

చాలా కాలం పాటు బ్రా ధరించి తర్వాత, చర్మంపై బ్రా గుర్తులు ఉంటాయి, ఇది చాలా చెడ్డగా కనిపిస్తుంది. అలాగే, బ్రా పట్టీల నుండి రక్తం గడ్డకట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఎంతసేపు బ్రా ధరించాలి

ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత లేదా బయటికి వచ్చిన వెంటనే బ్రాని తీసివేయాలి. మీరు ఎక్కువసేపు బయట ఉండబోతున్నట్లయితే, మీరు సరైన సైజులో కాటన్ బ్రా ధరించాలి.