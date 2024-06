ఇంట్లోనే మాయిశ్చరైజర్ తయారు చేయడం ఎలా..?

చాలా మంది ఎండాకాలంలో, చలికాలంలో మాయిశ్చరైజర్ రాస్తారు కానీ.. వర్షాకాలం అవసరం లేదు అనుకుంటారు. కానీ... వర్షాకాలం అంటే చర్మానికి మాయిశ్చరైజింగ్ అవసరం లేదని కాదు

అందమైన చర్మాన్ని ఎవరు మాత్రం కాదనుకుంటారు. తమ చర్మం కాలంతో, వయసుతో సంబంధం లేకుండా.. యవ్వనంగా కనిపించాలనే కోరుకుంటారు. దాని కోసం.. వయసు, సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ని ఫాలో అవ్వాలి.

చాలా మంది ఎండాకాలంలో, చలికాలంలో మాయిశ్చరైజర్ రాస్తారు కానీ.. వర్షాకాలం అవసరం లేదు అనుకుంటారు. కానీ... వర్షాకాలం అంటే చర్మానికి మాయిశ్చరైజింగ్ అవసరం లేదని కాదు. వర్షాకాలంలో కూడా డీహైడ్రేషన్ కారణంగా చర్మం పొడిబారుతుంది. ఈ వర్షాకాలంలో గ్లోయింగ్, హైడ్రేటెడ్ స్కిన్ పొందడానికి ఈ హోమ్‌మేడ్ మాయిశ్చరైజర్‌లను ఉపయోగించండి. మరి ఇంట్లోనే మాయిశ్చరైజర్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..



జోజోబా - ఆల్మండ్ ఆయిల్ మాయిశ్చరైజర్:

బాదం నూనె, జోజోబా నూనె సమాన భాగాలుగా కలపండి. కాంతివంతమైన చర్మం కోసం రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖంపై సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది చర్మాన్ని స్మూత్ గా, మెరిసేలా చేస్తుంది.

Image: Getty

షియా బటర్ , ఆలివ్ ఆయిల్:

ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ తో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల షియా బటర్ కలపండి. ఇది వర్షాకాలంలో చర్మాన్ని పొడిబారకుండా తొలగిస్తుంది. అలానే తేమగా, స్మూత్ గా ఉంచుతుంది.



రోజ్ వాటర్, గ్లిజరిన్ , కలబంద:

అరకప్పు గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్, అలోవెరా జెల్ మూడు పదార్థాలను మిక్స్ చేసి తడి చర్మంపై అప్లై చేయండి. అది అందించే హైడ్రేషన్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. మందార , అర్గాన్ ఆయిల్:

రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనెను కరిగించి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆర్గాన్ ఆయిల్ , మందార పొడిని కలపండి. అలాంటప్పుడు ఈ మిశ్రమానికి కొన్ని చుక్కల సోసి రోజ్ ఆయిల్ కలిపితే మెరిసే చర్మాన్ని పొందవచ్చు. ఈ మాయిశ్చరైజర్ మీరు కోల్పోయిన గ్లోని మళ్లీ తెచ్చిపెడుతుంది.



బాదం - బీస్వాక్స్ మాయిశ్చరైజర్:

బీస్వాక్స్‌ను డబుల్ బాయిలర్‌లో కరిగించండి. మైనపు కరిగిన తర్వాత కొన్ని చుక్కల బాదం నూనె వేయండి. మిశ్రమాన్ని చల్లబరచడానికి , గట్టిపడటానికి అనుమతించండి.



using excess moisturizer can cause skin problem



లైకోరైస్ టీ , సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్:

వర్షాకాలంలో మంచి మాయిశ్చరైజర్ కోసం ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్‌కు ఒక కప్పు బ్రూ చేసిన లైకోరైస్ టీ , అలోవెరా జెల్ కలపండి.



షియా బటర్ , రోజ్ హిప్ సీడ్ ఆయిల్ మాయిశ్చరైజర్:

6 టేబుల్ స్పూన్ల షియా బటర్ కరిగించి, కొన్ని చుక్కల రోజ్ హిప్ సీడ్ ఆయిల్ , అవకాడో ఆయిల్ జోడించండి. బాగా మిక్స్ చేసి గాలి చొరబడని జార్ లో ఉంచి రోజూ వాడండి.

