Papaya Farming: ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉన్న పండు ఇదే.. ఇలా సాగు చేస్తే కాసుల వర్షమే!
Papaya Farming: బొప్పాయి సాగుతో రైతులు అద్భుతమైన లాభాలను అందుకుంటారని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఆదాయం అందించే బొప్పాయి సాగు విధానం, దిగుబడి, ఆదాయ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బొప్పాయి సాగు ఎందుకు లాభదాయకం?
వ్యవసాయంలో మంచి ఆదాయం పొందాలంటే రైతులు కేవలం పాత పద్ధతులకే పరిమితం కాకుండా, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న కొత్త పంటల వైపు అడుగులు వేయాలి. గోధుమ, వరి వంటి సాధారణ పంటలతో పాటు, ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉండే వాణిజ్య పంటలపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
బొప్పాయి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన సాగు, చిన్న గ్రామీణ మార్కెట్ల నుంచి పెద్ద నగరాల వరకు దీనికి ఎప్పుడూ మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. ఇది ప్రతిరోజూ ప్రజలు తినే ఆహారంలో భాగం అయిపోయింది. బొప్పాయిలో పీచు పదార్థంగా ఉండటం వల్ల, మలబద్ధకం సమస్య ఉన్నవారికి వైద్యులు కూడా దీన్ని తినమని సలహా ఇస్తారు. అందుకే, సరైన శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో బొప్పాయి సాగు చేస్తే రైతులు తక్కువ సమయంలోనే మంచి లాభాలు ఆర్జించవచ్చు.
తక్కువ కాలంలోనే చేతికి అందే పంట
బొప్పాయి సాగు చేయడానికి రైతులు చాలా కాలం పాటు ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఇదే. సరైన సంరక్షణ, తగిన వాతావరణం ఉంటే, మొక్కలు నాటిన 8 నుంచి 9 నెలల వ్యవధిలోనే కాయలు కాయడం మొదలవుతాయి.
అందువల్ల రైతులు ఇతర పంటలతో పాటు ప్రత్యామ్నాయంగా బొప్పాయి సాగును చేపట్టి తమ ఆదాయాన్ని సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ పండ్లకు ఇళ్లలోనే కాకుండా పండ్ల దుకాణాలు, కూరగాయల మార్కెట్లు, స్థానిక సంతల్లో కూడా ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే, సాగు ప్రారంభించే ముందు రైతులు తమ చుట్టుపక్కల మార్కెట్ పరిస్థితి, అమ్మకపు అవకాశాలు, అలాగే పంట సంరక్షణకు అయ్యే ఖర్చు గురించి ముందే అంచనా వేసుకోవడం చాలా మంచిది.
ఒక చెట్టు నుంచి ఎంత దిగుబడి వస్తుంది?
సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, బొప్పాయి పంట నుంచి సుమారు ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వరకు దిగుబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో రెండు సార్లు పండ్లు కోసే అవకాశం లభిస్తుంది.
మొదటి సారి కోత సమయంలో ఒక చెట్టు నుంచి దాదాపు 50 నుంచి 60 కిలోల బొప్పాయి రావచ్చు. అలాగే రెండవ సారి కోతలో ఒక చెట్టు నుంచి దాదాపు 30 నుంచి 35 కిలోల వరకు ఉత్పత్తి లభించవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే, ఒక చెట్టు నుంచి సుమారు 70 నుంచి 80 కిలోల బొప్పాయి వస్తుంది. అయితే ఇది కేవలం అంచనా మాత్రమే. అసలైన దిగుబడి రకం, వాతావరణం, నేల స్వభావం, నీటిపారుదల, మొక్కల ఆరోగ్యం, పంట నిర్వహణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
100 మొక్కలు వేస్తే ఎంత సంపాదించవచ్చు?
బొప్పాయి సాగు ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రతి చెట్టు నుంచి వచ్చే సంభావ్య ఆదాయాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవచ్చు. వ్యవసాయ నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం, బొప్పాయి చెట్టు నుంచి మూడు విడతలుగా కలిపి సుమారు 70 నుంచి 80 కిలోల పండ్లు లభిస్తాయి. మార్కెట్లో బొప్పాయి కిలో రూ.60 నుంచి రూ.70 వరకు అమ్ముడవుతుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక చెట్టు నుంచి 70 కిలోల పండ్లు వస్తాయని, మార్కెట్ ధర కిలో రూ.60 అని అనుకుంటే, ఒక్క చెట్టు ద్వారా దాదాపు రూ.4,200 వరకు అమ్మకం జరుగుతుంది. అంటే కేవలం 100 చెట్లు ఉంటే ఏడాదికి సుమారు రూ.4.20 లక్షల వరకు టర్నోవర్ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని కేవలం స్థూల ఆదాయంగానే చూడాలి. మొక్కలు తయారు చేయడం, ఎరువులు, నీటిపారుదల, కూలీల ఖర్చులు, పంట రక్షణ, కాయలు కోయడం, మార్కెట్ కు రవాణా చేయడానికి కూడా కొంత ఖర్చు అవుతుంది. మార్కెట్ ధరలు, మొత్తం ఉత్పత్తి కూడా మీ లాభాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
సరైన రకం ఎంపిక.. సాగు మెలకువలు ముఖ్యం
బొప్పాయి సాగులో మంచి దిగుబడి రావాలంటే సరైన రకాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రైతులకు రెడ్ లేడీ, పూసా రకాలు, ప్రైవేట్ కంపెనీల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ ప్రాంత వాతావరణం, నేల స్వభావం, నీటి లభ్యత, మార్కెట్ డిమాండ్ బట్టి రకాన్ని ఎంచుకోవాలి. నాణ్యమైన విత్తనాలను నమ్మకమైన దుకాణాల నుంచే కొనుగోలు చేయాలి.
మొదట విత్తనాల ద్వారా నారు పోసి, మొక్కలు పొలంలో నాటేందుకు సిద్ధమైన తర్వాత దున్నిన నేలలో నాటాలి. నేలను మెత్తగా చేసి, బాగా కుళ్ళిన పశువుల ఎరువును కలిపితే నేల సారవంతం అవుతుంది. మొక్కల మధ్య సరైన దూరం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఒక వరుస నుంచి మరో వరుసకు 2 మీటర్లు, అలాగే ఒక మొక్క నుంచి మరో మొక్కకు 2 మీటర్ల దూరం ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కలు ఏపుగా పెరగడానికి, కలుపు తీయడానికి, నీరు పెట్టడానికి సులువుగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, నీరు నిలవకుండా చూసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా పోషకాలను అందించడం ద్వారా రైతులు బొప్పాయి సాగులో భారీ లాభాలు పొందవచ్చు.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రాథమిక అంచనాలు, వ్యవసాయ నిపుణుల సూచనల ఆధారంగా అందించాము. సాగుకు ముందు స్థానిక వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించడం మంచిది.