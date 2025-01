రూ.14,79,291 సాలరీతో ...హైదరాబాద్ లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ లో జాబ్ వేకెన్సీ

హైదరాబాద్ లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ లో ఉద్యోగ భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఆరంకెల జీతంతో, మంచి సౌకర్యాలతో కూడిన జాబ్ పొందాలంటే కొన్ని అర్హతలు కలిగివుండాలి. అవేంటో చూద్దాం.

US Embassy Jobs

US Embassy Jobs : భారతీయ యువత ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్లాలని అమెరికాకు వెళ్లాలని కలలు కంటుంటారు. యూఎస్ వెళితే ఇక లైఫ్ సెట్ అయిపోయినట్లే భావిస్తారు... నిత్యం డాలర్ డ్రీమ్ కంటుంటారు. కానీ USA కు వెళ్లకుండానే ఆ దేశ ప్రభుత్వంలో పనిచేసే అద్భుత అవకాశం వచ్చింది.

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి :

ముందుగా గూగుల్ లో U.S.Department of state Diplomacy in Action పేజీని ఓపెన్ చేయాలి. అందులో భారతదేశంలోని అన్ని నగరాల్లో యూఎస్ ఎంబసీ ఆండ్ కాన్సులేట్స్ లో చేపడుతున్న నియామకాల వివరాలు వుంటాయి. అందులో 'Public Engagement Assistant - Press and Media' పై క్లిక్ చేయండి.

క్లిక్ చేయగానే మరో పేజి ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో ఈ పబ్లిక్ ఎంగేజ్ మెంట్ అసిస్టెంట్ పోస్టు గురించి పూర్తి వివరాలు వుంటాయి. వాటన్నింటిని చదివాక ఈ పోస్టుకు మీరు అర్హులు అనుకుంటే మొదట్లోనే వుండే ''Apply to this vacancy' పై క్లిక్ చేయండి.

లాగిన్ కోసం ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్ వర్డ్ అడుగుతుంది. వాటిని టైప్ చేసి లాగిన్ కండి. ఇవి లేకుంటే అక్కడే క్రియేట్ అకౌంట్ ఆప్షన్ కూడా వుంటుంది. మీ వివరాలను అందించి మెయిల్, పాస్ వర్డ్ క్రియెట్ చేసుకొండి.

మీ విద్యార్హతలు, వ్యక్తిగత వివరాలు, లాంగ్వేజ్ స్కిల్ , జాబ్ కు సంబంధించిన స్కిల్స్... ఇలా వివరాలన్నింటిని టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.

దరఖాస్తు ప్రారంభం, చివరి తేదీలు :

ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. డిసెంబర్ 31, 2024 నుండి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కొనసాగుతోంది.

జనవరి 16, 2025 వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.

అవసరమైన పత్రాలు :

నివాస దృవీకరణ పత్రం ( ప్రభుత్వం నుండి పొందినదై వుండాలి)

విద్యార్హతకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లు

రెస్యూమ్ లేదా సివి