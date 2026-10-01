Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఈ ప్రాంతాలకు ఐఎండీ అలర్ట్
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వారంలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 4, 5 తేదీల్లో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
అకస్మాత్తుగా మారనున్న వాతావరణం: భారీ వర్షాల అలర్ట్
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు తమ పయనాన్ని ముగించి తిరోగమనం వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. అధికారికంగా వర్షాకాలం ముగియడంతో ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశ ప్రాంతాల నుంచి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి.
గత వారం వరకు కురిసిన వర్షాలు తగ్గ ముఖం పట్టడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. చాలా జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 34 డిగ్రీల నుండి 37 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లాలో గరిష్ఠంగా 37.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డు కాగా, దాదాపు 29 జిల్లాల్లో 35 డిగ్రీలకు పైగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదై ఎండల తీవ్రత పెరిగింది. అయితే, మళ్లీ వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వారంలో వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం.. తెలంగాణకు మళ్లీ వర్షసూచన
ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఒక ఊరటనిచ్చే, అదే సమయంలో అప్రమత్తం చేసే కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. వాయువ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో ఏర్పడిన ఈ ఆవర్తనం సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉంది.
దీనికి తోడు ద్రోణి ప్రభావం తోడవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణపై దీని ప్రభావం పడనుంది. గతంలో దక్షిణ తెలంగాణ మీదుగా ఉన్న ద్రోణి ప్రస్తుతం తమిళనాడు, కర్ణాటక మీదుగా మన్నార్ సింధుశాఖ వైపు సాగినప్పటికీ, ఆవర్తన ప్రభావంతో అక్టోబర్ మొదటి వారంలో రాష్ట్రంలో మళ్లీ వానలు పడేందుకు వాతావరణం అనుకూలిస్తోంది.
అక్టోబర్ 4, 5 తేదీల్లో ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
వాతావరణ శాఖ రిపోర్టు ప్రకారం అక్టోబర్ 1 నుంచి 4వ తేదీ ఉదయం వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా పొడి వాతావరణమే కొనసాగుతుంది. అయితే అక్టోబర్ 4 ఉదయం నుంచి అక్టోబర్ 5, 6 తేదీల వరకు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల పరిధిలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. అక్టోబర్ 6 తర్వాత మళ్లీ పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
భీకర ఈదురుగాలుల భయం.. ప్రజలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు
వర్షంతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్లు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠంగా 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో భీకర ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ గాలుల తీవ్రత వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గాలులు, ఉరుములు వస్తున్న సమయంలో తెరిచి ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉండటం సురక్షితం కాదని స్పష్టం చేశారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, భారీ చెట్లు, పాత గోడలు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ హోర్డింగ్ల కింద నిలబడకూడదని, సురక్షితమైన కాంక్రీట్ భవనాల్లోకి వెళ్లాలని సూచించారు. ప్రయాణాల్లో ఉన్నవారు గాలుల వేగాన్ని గమనించి సురక్షిత ప్రదేశాల్లో వాహనాలు నిలుపుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
ఏపీలోనూ మారుతున్న వాతావరణం
తెలంగాణలోనే కాకుండా పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ ఆవర్తన ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కోస్తా ఆంధ్ర, యానాం ప్రాంతాల్లో ఏడు రోజుల పాటు ఒకటి రెండు చోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన జల్లులతో పాటు గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.
దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడులలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలైన ఢిల్లీ, పంజాబ్, రాజస్థాన్, బీహార్లలో పొడి వాతావరణంతో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. వర్ష సూచన ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ రైతాంగం, ప్రజలు సరైన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం అని అధికారులు తెలిపారు.