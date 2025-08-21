టెన్సర్ G5 చిప్, సూపర్ కూల్ ఫీచర్లతో గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్ లాంచ్.. ధర ఎంత?
Google Pixel 10 Series: గూగుల్ పిక్సెల్ 10, ప్రో, ప్రో XL మోడళ్లను భారత్లో విడుదల చేసింది. టెన్సర్ G5 చిప్, 7 ఏళ్ల OS అప్డేట్లు, అధునాతన కెమెరా ఫీచర్లతో మార్కెట్ లోకి లాంచ్ అయింది. ఇతర పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత మార్కెట్లోకి గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్
గూగుల్ తన తాజా స్మార్ట్ఫోన్ లైనప్ అయిన పిక్సెల్ 10 సిరీస్ ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇందులో పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లు గూగుల్ అభివృద్ధి చేసిన టెన్సర్ G5 ప్రాసెసర్ తో వస్తున్నాయి.
అలాగే, సెక్యూరిటీ కోసం టైటాన్ M2 కోప్రాసెసర్ ను కూడా ఇందులో ఉపయోగించారు. 7 సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ OS అప్డేట్లు, పిక్సెల్ డ్రాప్ ఫీచర్లు అందించనున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించింది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ఫీచర్లు, ధర
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ ఫోన్ 6.3 అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రోటక్షన్ ను కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: టెన్సర్ G5, టైటాన్ M2
- ర్యామ్ & స్టోరేజ్: 12GB ర్యామ్, 256GB వరకు స్టోరేజ్
- బ్యాటరీ: 4,970 mAh, 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
- కెమెరా సెటప్ లో వెనుక: 48MP ప్రధాన కెమెరా (మాక్రో ఫోకస్), 13MP అల్ట్రా-వైడ్, 10.8MP టెలిఫోటో (5x జూమ్). ముందు: 10.5MP సెల్ఫీ కెమెరా
- కలర్స్: ఇండిగో, ఫ్రాస్ట్, లెమన్గ్రాస్, అబ్సిడియన్
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ధర: రూ. 79,999
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫీచర్లు, ధర
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో 6.3 అంగుళాల LTPO OLED డిస్ప్లేతో వస్తోంది. 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ అందించగల ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: టెన్సర్ G5, టైటాన్ M2
- ర్యామ్ & స్టోరేజ్: 16GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్
- బ్యాటరీ: 4,870 mAh, 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
- కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే వెనుక: 50MP వైడ్, 48MP అల్ట్రా-వైడ్ (మాక్రో ఫోకస్), 48MP టెలిఫోటో (5x జూమ్). ముందు: 42MP సెల్ఫీ కెమెరా
- కలర్స్: మూన్స్టోన్, జేడ్, పోర్సెలైన్, అబ్సిడియన్
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ధర: రూ. 1,09,999
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ఫీచర్లు , ధర
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL 6.8 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ను అందిస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: టెన్సర్ G5, టైటాన్ M2
- ర్యామ్ & స్టోరేజ్: 16GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్
- బ్యాటరీ: 5,200 mAh, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 25W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు
- కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే వెనుక: 50MP వైడ్, 48MP అల్ట్రా-వైడ్ (మాక్రో ఫోకస్), 48MP టెలిఫోటో (5x జూమ్, 100x ప్రోరెస్ జూమ్). ముందు: 42MP కెమెరా
- కలర్స్: మూన్స్టోన్, జేడ్, అబ్సిడియన్
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ధర: రూ. 1,24,999
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్ ధరలు, ఆఫర్లు
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్ అన్ని మోడళ్లు 256GB స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10: రూ. 79,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో: రూ. 1,09,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL: రూ. 1,24,999
ప్రత్యేక ఆఫర్గా, పిక్సెల్ 10 ప్రో, ప్రో XL కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులకు Google AI Pro సబ్స్క్రిప్షన్ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. మొత్తానికి, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్ న్యూ టెక్ ప్రాసెసర్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు, అప్గ్రేడ్ కెమెరా సిస్టమ్ తో భారత మార్కెట్ లో ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ సెగ్మెంట్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుందని టెక్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.