CMF Headphone Pro : ఏమిటీ.. 100 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ తో హెడ్ ఫోనా..!
CMF Headphone Pro : మాటిమాటికి చార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువసమయం బ్యాటరీ లైఫ్ కలిగిన హెడ్ ఫోన్స్ గురించి చూస్తున్నారా? అయితే ఈ హెడ్ ఫోన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్… దీని బ్యాటరీ లైఫ్ ఎంతో తెలుసా?
100 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ తో హెడ్ ఫోన్
CMF Headphone Pro : టెక్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో, ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 100 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్, కస్టమైజ్ చేసుకోగల ఇయర్కప్స్, అడాప్టివ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (Adaptive ANC), ఇంకా LDAC హై-రెస్ ఆడియో సపోర్ట్తో వస్తున్న ఈ ప్రీమియం హెడ్ఫోన్ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భారత మార్కెట్లోకి వస్తుందని అంచనా. ఇది నథింగ్ హెడ్ఫోన్ 1 కన్నా తక్కువ ధరలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇండియాలో CMF హెడ్ ఫోన్ ప్రో లాంచింగ్ ఎప్పుడు?
CMF బిజినెస్ హెడ్ హిమాన్షు టాండన్ X (గతంలో ట్విట్టర్)లో చేసిన ప్రకటన ప్రకారం... సీఎంఎఫ్ హెడ్ఫోన్ ప్రో ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఇండియాలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.. ప్రస్తుతం యూరోపియన్ దేశాల్లో అమ్ముడవుతున్న ఈ హెడ్ఫోన్ అమెరికాలో అక్టోబర్ 7 నుంచి లభిస్తుంది. భారత కస్టమర్లు మాత్రం మరికొంత కాలం ఆగాల్సిందే.
🎧 Meet CMF Headphone Pro.
✨ Why it’s different:
🎧 Modular Design – Interchangeable cushions for comfort, style & personalization.
🎚️ On-Device Controls – Energy slider, precision roller & a customizable button for effortless control.
🔇 Hybrid Adaptive ANC – Blocks up to… pic.twitter.com/hIgItc04jx
— Himanshu Tandon (@HimanshuT_CMF) September 30, 2025
ఇండియాలో CMF హెడ్ ఫోన్ ప్రో ధర ఎంత?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ CMF హెడ్ ఫోన్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి… యూరప్లో €100 (సుమారు ₹8,900), అమెరికాలో $99 (సుమారు ₹8,200)గా ఉంది. పోల్చి చూస్తే నథింగ్ హెడ్ఫోన్ 1 ఇండియాలో ₹17,999కి అమ్ముడవుతోంది. CMF ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరకే ఉంటాయి కాబట్టి హెడ్ఫోన్ ప్రో భారత ధర ₹10,000 కన్నా తక్కువగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
CMF హెడ్ ఫోన్ ప్రో ఫీచర్లు
CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో ఈ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న మొదటి ఓవర్-ఇయర్ హెడ్ఫోన్. ఇది ప్రత్యేకమైన, కస్టమైజ్ చేసుకోగల డిజైన్ను కలిగి ఉంది. కస్టమర్లు తమ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా ఇయర్కప్లను మార్చుకోవచ్చు. లైట్ గ్రే, డార్క్ గ్రే, లైట్ గ్రీన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. CMF ఫన్, వైబ్రెంట్ డిజైన్ శైలిని ఇది పూర్తి చేస్తుంది. హెడ్ఫోన్లో మూడు ముఖ్యమైన కంట్రోల్ బటన్లు ఉన్నాయి:
1. ఎనర్జీ స్లైడర్: బాస్, ట్రెబుల్ను నేరుగా సర్దుబాటు చేయడానికి.
2. ప్రెసిషన్ రోలర్: వాల్యూమ్ కంట్రోల్ కోసం.
3. కస్టమైజేషన్ బటన్: అడ్వాన్స్డ్ సౌండ్ కంట్రోల్ కోసం అదనపు బటన్.
CMF హెడ్ ఫోన్ ప్రో ప్రత్యేకతలివే
ఈ హెడ్ఫోన్లు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 40mm డ్రైవర్లతో పనిచేస్తాయి. హై-క్వాలిటీ సౌండ్ కోసం LDAC, హై-రెస్ ఆడియోకు సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇంకా మరింత క్వాలిటీ వినికిడి అనుభవం కోసం అడాప్టివ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంది. దీని ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో ఒకటి దాని సుదీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్. ANC ఆఫ్ చేస్తే 100 గంటల వరకు, ANC ఆన్లో ఉంటే సుమారు 50 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది. ఇది సోనీ WH-1000XM6 వంటి చాలా పోటీదారుల కన్నా ఎక్కువ. అంతేకాకుండా స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి నేరుగా USB టైప్-సి ద్వారా ఛార్జ్ చేసే సౌకర్యం కూడా ఉంది.
దాని ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, అధునాతన సౌండ్ ఫీచర్లు, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్తో CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో ఇండియా హెడ్ఫోన్ మార్కెట్లో ఒక "గేమ్-ఛేంజర్గా" మారుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని లాంచ్ చేసేందుకు చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.