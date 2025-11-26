ఎవరీ గుల్నాజ్ ఖాన్.. పలాష్ ముచ్చల్ చీటింగ్ రూమర్స్లో ఈ కొరియోగ్రాఫర్ పేరెందుకొచ్చింది?
Smriti Mandhana Wedding: స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి వాయిదా తర్వాత కొరియోగ్రాఫర్ గుల్నాజ్ ఖాన్ పేరు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె ఎవరు? ఈ వివాదంలో ఆమె పేరు ఎందుకు తెరపైకి వచ్చిందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
స్మృతి మంధాన పెళ్లి రూమర్స్: తెరపైకి గుల్నాజ్ ఖాన్
భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం వాయిదా పడినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో అనేక ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. పెళ్లికి ఒకరోజు ముందు పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధానను మోసం చేశాడని, ఓ కొరియోగ్రాఫర్ తో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు ఆ కొరియోగ్రాఫర్ గుల్నాజ్ ఖాన్ అని అనుమానిస్తూ ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తిన అనుమానాలు
ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ లేకపోయినప్పటికీ, పలాష్ ముచ్చల్ మోసం చేశాడనే ఆరోపణలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ గా మారాయి. స్మృతి, పలాష్ సంగీత్ వేడుకకు ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ టీమ్ బాస్కో సీజర్ డాన్స్ కు దర్శకత్వం వహించింది. ఈ టీమ్లోని సభ్యురాలైన గుల్నాజ్ ఖాన్ పైనే నెటిజన్లు ఇప్పుడు వేలెత్తి చూపుతున్నారు.
ఇటీవల ఒక రెడ్డిట్ (Reddit) యూజర్.. "మేము ఆ కొరియోగ్రాఫర్ను కనుగొన్నాము. పలాష్ మోసం చేసింది గుల్నాజ్ ఖాన్తోనే" అని పోస్ట్ చేశారు. దీనికి మద్దతుగా 'స్తుతి' అనే ఎక్స్ (X) యూజర్ చేసిన పోస్ట్ స్క్రీన్షాట్ను కూడా జత చేశారు. ఆ పోస్ట్లో, "బాస్కో టీమ్లోని ఆ మహిళా కొరియోగ్రాఫర్ గుల్నాజ్ ఖాన్. సంగీత్ రోజున ఆమె అనేక వీడియోలు, రీల్స్లో కనిపించింది. ఆశ్చర్యకరంగా పలాష్ నిన్న ఆమెను అన్ఫాలో చేశాడు" అని పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్ వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు గుల్నాజ్ ప్రొఫైల్ను టార్గెట్ చేశారు.
నెటిజన్ల ప్రశ్నలకు గుల్నాజ్ రియాక్షన్ ఏంటి?
ఈ పుకార్లు వ్యాపించిన వెంటనే, చాలా మంది గుల్నాజ్ ఖాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కామెంట్ సెక్షన్లో "ఆ అమ్మాయి మీరేనా? గుల్నాజ్?" అని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. అయితే, తనపై వస్తున్న ఆరోపణల తీవ్రతను, నెటిజన్లు అడుగుతున్న సందర్భాన్ని గుల్నాజ్ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఒక నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె స్పందిస్తూ, "మేము టీమ్ ఇండియా యాక్ట్ను కొరియోగ్రాఫ్ చేశాము ❤️" అని సమాధానమిచ్చారు. తనను ఏ విషయం గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారో గ్రహించకుండానే ఆమె ఈ సమాధానం ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె పేరు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగుతున్నప్పటికీ, ఈ రూమర్లపై ఆమె నుండి గానీ, పలాష్ నుండి గానీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
అసలు ఎవరీ గుల్నాజ్ ఖాన్?
గుల్నాజ్ ఖాన్ ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్. ఆమె లింక్డ్ఇన్ (LinkedIn) ప్రొఫైల్ ప్రకారం, ఆమె గత 11 సంవత్సరాలుగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పని చేస్తున్నారు. ఆమె ఒక ప్రొఫెషనల్, వెర్సటైల్ డాన్సర్. 2006లో బాస్కో సీజర్ టీమ్లో చేరిన గుల్నాజ్, ఇప్పటికీ వారితోనే కలిసి పని చేస్తున్నారు.
గుల్నాజ్ తనను తాను అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్, యాక్టర్, జీస్టార్ ఈవెంట్ ప్లానర్గా పరిచయం చేసుకుంటున్నారు. కేవలం డ్యాన్స్ మాత్రమే కాకుండా, ఆమె గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈవెంట్ ప్లానర్గా కూడా కొనసాగుతున్నారు. ఇండస్ట్రీలో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. అనేక పెద్ద ప్రాజెక్టులలో ఆమె భాగస్వామిగా ఉన్నారు.
గుల్నాజ్ ఖాన్ కెరీర్
గుల్నాజ్ ఖాన్ బాలీవుడ్ పరిశ్రమలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు పని చేశారు. బ్యాంగ్ బ్యాంగ్, వార్, జిందగీ నా మిలేగీ దొబారా వంటి చిత్రాల్లో ఆమె కొరియోగ్రఫీ టీమ్లో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఇటీవల ఆమె హృతిక్ రోషన్, కియారా అద్వానీతో కలిసి 'వార్ 2' చిత్రంలోని 'ఆవన్ జావన్' పాట కోసం పని చేశారు.
ఆమె రామ్ చరణ్, షాహిద్ కపూర్, రాషా తడాని, హనీ సింగ్, సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, కత్రినా కైఫ్ వంటి టాప్ స్టార్లతో కలిసి పని చేశారు. స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ హల్దీ, సంగీత్ వేడుకల సమయంలో గుల్నాజ్ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. "పలాష్ & స్మృతి ❤️🥳 మీ జీవితం ఎల్లప్పుడూ ప్రేమ, నవ్వులు, సంతోషంతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను! మీ బిగ్ డేకి శుభాకాంక్షలు" అని ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పేర్కొన్నారు.