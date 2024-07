పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో బ్రేక్ డ్యాన్స్ పోటీలు.. స్టేడియాన్ని షేక్ చేస్తారా?

break dancing in the Olympics : బ్రేక్ డ్యాన్స్ ఎంతో ప్ర‌త్యేక‌మైనది. ఈ ర‌క‌మైన డాన్స్ స్టైల్ లో ఫ్రీజ్‌లు, పవర్‌మూవ్‌లు, డౌన్‌రాక్, టాప్‌రోక్‌లతో సహా ప్రామాణిక స్టెప్పులు, వివిధ ద‌శ‌ల్లో స్పెష‌ల్ గా వైవిధ్యంతో ఉంటాయి. పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో 'బ్రేక్ డాన్స్' పోటీలు కూడా ఉన్నాయి.



Why is break dancing in the Olympics : ఒలింపిక్ గేమ్స్ జ‌రిగిన‌ప్పుడు ప్ర‌తిసారి కొన్ని కొత్త క్రీడ‌ల‌ను ప‌రిచ‌యం చేస్తున్నారు. అలాగే, పారిస్ లో జ‌ర‌గ‌బోయే విశ్వ‌క్రీడ‌ల్లో 'బ్రేకింగ్ డాన్స్' పోటీలు కూడా చేరాయి.