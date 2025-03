Read Full Gallery

RCB IPL Trophy : జట్టు నిండా స్టార్ క్రికెటర్లే. ఒంటి చేత్తో మ్యాచ్ ను మలుపుతిప్పగల ఆటగాళ్లే. అయినా 17 ఏళ్లుగా ఆర్‌సీబీ ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీ గెలవలేదు. దీనికి సీఎస్‌కే మాజీ ఆటగాడు షదాబ్ జకాతి ఏం చెబుతున్నారంటే..

అదే తేడా..

Reason Behind RCB Not Able to Win IPL Trophy For 17 Seasons : ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య ఉన్న తేడాని మాజీ ఆటగాడు షదాబ్ జకాతి బయటపెట్టాడు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుతో ఐపీఎల్ గెలిచిన జకాతి, తన క్రికెట్ కెరీర్ చివర్లో ఆర్‌సీబీ తరపున ఆడాడు.