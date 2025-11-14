అగార్కర్ మంచోడే.. షమీదే తప్పంతా.. చీఫ్ సెలెక్టర్ను వెనకేసుకొచ్చిన బీసీసీఐ
BCCI: మొహమ్మద్ షమి ఎంపిక వివాదం కొత్త మలుపు తీసుకుంది. షమి తన ఫిట్నెస్ గురించి సెలెక్టర్లను ప్రశ్నించగా, బీసీసీఐ అజిత్ అగార్కర్ను సమర్థించింది. షమి ఇంగ్లండ్ సిరీస్కు అందుబాటులో ఉన్నా..
కెరీర్ ముప్పు..!
భారత బౌలింగ్ లైనప్లో మొహమ్మద్ షమి ఒక అనుభవజ్ఞుడైన బౌలర్గా తనదైన ముద్ర వేశాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో పాటు గత ఐదేళ్లుగా కీలక బౌలర్గా నిలిచాడు. అయితే, షమి కెరీర్కు ఫిట్నెస్ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. తరచుగా గాయాల బారిన పడటం అతని ఆటను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఇది అతని కెరీర్కు ప్రస్తుతం ఒక ముప్పుగా మారింది.
బీసీసీఐ స్పందన..
తాజాగా, షమి.. జట్టు ఎంపికపై బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ (ఎన్సిఏ)పై పరోక్షంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం వివాదానికి దారితీసింది. రంజీ ట్రోఫీలో బెంగాల్ తరపున పదిహేడు వికెట్లు తీసి తాను అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నానని ప్రకటించిన షమి, తన ఫిట్నెస్ గురించి నేరుగా అడగకుండా ఎన్సిఏను సంప్రదించడం ఏమిటని ప్రశ్నించాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.
వెనకేసుకొచ్చిన బీసీసీఐ..
ఈ వివాదంపై బీసీసీఐలోని అంతర్గత వర్గాలు స్పందించాయి. షమి కెరీర్ దాదాపు ముగిసినట్లుగా సంకేతాలు ఇచ్చాయి. ఇంగ్లండ్ సిరీస్కు జట్టును ఎంపిక చేసే సమయంలో, జస్ప్రీత్ బుమ్రా కేవలం మూడు టెస్ట్ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడతాడు కాబట్టి, షమి లాంటి అనుభవజ్ఞుడైన, సీనియర్ బౌలర్ కోసం తాము సంప్రదించినట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, షమి నుంచి సానుకూల స్పందన రాకపోవడంతోనే అతన్ని జట్టులో చేర్చుకోలేదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం వచ్చినా, షమి ఫిట్గా ఉన్నా కూడా ఎందుకు నిరాకరించాడనే కొత్త అంశం తెరపైకి వచ్చింది.
సుముఖంగా లేని షమీ.?
ఇప్పటివరకు అజిత్ అగార్కర్ సహా అందరూ షమి ఇంగ్లండ్ సిరీస్కు ఫిట్గా లేకపోవడం వల్లనే పక్కన పెట్టారని భావించారు. అయితే, ఇప్పుడు షమి ఫిట్గానే ఉన్నాడని, కానీ భారత జట్టుతో ప్రయాణించడానికి సుముఖంగా లేడని బీసీసీఐ వర్గాలు వెల్లడించడం ఈ వివాదానికి కొత్త మలుపునిచ్చింది. ఈ సమాచారం ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, ఇది ఆటగాడి బాధ్యత, సెలక్షన్ కమిటీ మధ్య పారదర్శకత, కమ్యూనికేషన్పై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.
షమి కెరీర్ ప్రశ్నార్ధకం
బీసీసీఐ అజిత్ అగార్కర్ను సమర్థించింది. అగార్కర్ సరైన ప్రక్రియనే అనుసరించారని, ఫిట్నెస్, లభ్యతకు సంబంధించిన విషయాలను షమి సెలెక్టర్లకు అప్డేట్ చేయకపోవడం వల్లే తలెత్తాయని బోర్డు అభిప్రాయపడింది. షమి తన ప్రస్తుత సమస్యలను అజిత్ అగార్కర్తో పరిష్కరించుకోకపోతే, భవిష్యత్తులో ఏ ఫార్మాట్లోనైనా ఆడతాడా అనేది పెద్ద ప్రశ్నార్థకమే అవుతుంది.