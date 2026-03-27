IPLలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రికార్డు.. 3 హ్యాట్రిక్లు సాధించిన ఏకైక బౌలర్ ఎవరు?
Three Hat Tricks In IPL : టీ20 క్రికెట్ లో హ్యాట్రిక్ లు సాధించడం అంత తేలికైన విషయం కాదు. కానీ, ఒక బౌలర్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఏకంగా మూడు హ్యాట్రిక్లు సాధించాడు. 2026 సీజన్ లో ఈ రికార్డు బద్దలవుతుందా? ఆ స్పెషల్ బౌలర్ ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బ్యాటర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన గూగ్లీ కింగ్.. మిశ్రా హ్యాట్రిక్ హిస్టరీ మీకు తెలుసా?
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 19వ సీజన్ అంటే ఐపీఎల్ 2026 కు రంగం సిద్ధమైంది. శనివారం నుంచి కొత్త సీజన్ అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. రాబోయే రెండు నెలల పాటు క్రికెట్ అభిమానులకు మరో పండగే. ఈసారి మైదానంలో ఎంతో మంది యువ ఆటగాళ్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. అదే సమయంలో సీనియర్ ఆటగాళ్ల మెరుపులు కూడా కనిపించనున్నాయి. అయితే, ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్న ఒక దిగ్గజ బౌలర్ను అభిమానులు ఈసారి మిస్ కానున్నారు. ఆయనే లెగ్ స్పిన్నర్ అమిత్ మిశ్రా.
ఐపీఎల్ లో మూడు హ్యాట్రిక్ల వీరుడు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో మూడుసార్లు హ్యాట్రిక్ సాధించిన ఏకైక బౌలర్గా అమిత్ మిశ్రా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. ఆయన తన కెరీర్లో 2008, 2011, 2013 సంవత్సరాల్లో ఈ ఘనతను సాధించారు. ఐపీఎల్ వంటి బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం ఉండే లీగ్లో, వరుసగా మూడు బంతుల్లో మూడు వికెట్లు తీయడం అనేది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు.
ఒక బౌలర్ ఒకటి లేదా రెండుసార్లు హ్యాట్రిక్ సాధించడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, మూడు విభిన్న సీజన్లలో, మూడు వేర్వేరు జట్ల తరపున ఆడుతూ ఈ అద్భుతాన్ని చేయడం ఒక అసాధారణమైన విషయం. ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం ప్రస్తుత తరం బౌలర్లకు దాదాపు అసాధ్యమని క్రికెట్ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
అమిత్ మిశ్రా హ్యాట్రిక్ల ప్రస్థానం ఇదే
అమిత్ మిశ్రా సాధించిన ఆ మూడు అరుదైన హ్యాట్రిక్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
• మొదటి హ్యాట్రిక్ (2008): అమిత్ మిశ్రా తన తొలి హ్యాట్రిక్ను ఢిల్లీ డెర్ డెవిల్స్ తరపున ఆడుతూ సాధించారు. డెక్కన్ ఛార్జర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రవి తేజ, ప్రజ్ఞాన్ ఓజా, ఆర్పీ సింగ్లను వరుస బంతుల్లో అవుట్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు.
• రెండవ హ్యాట్రిక్ (2011): ఈసారి ఆయన డెక్కన్ ఛార్జర్స్ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్పై 16వ ఓవర్లో ర్యాన్ మెక్లారెన్, మన్దీప్ సింగ్, ర్యాన్ హారిస్లను పెవిలియన్ చేర్చి రెండో హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశారు.
• మూడవ హ్యాట్రిక్ (2013): సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున ఆడుతూ పూణే వారియర్స్ ఇండియాపై మూడో హ్యాట్రిక్ సాధించారు. 19వ ఓవర్లో భువనేశ్వర్ కుమార్, రాహుల్ శర్మ, అశోక్ దిండాలను వరుసగా అవుట్ చేసి చరిత్ర సృష్టించారు.
అమిత్ మిశ్రా ఐపీఎల్ కెరీర్ గణాంకాలు ఇవే
అమిత్ మిశ్రా ఐపీఎల్లో అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్లలో ఒకరు. 2008 నుండి 2024 వరకు ఆయన ఈ లీగ్లో కొనసాగారు. తన కెరీర్లో మొత్తం 162 మ్యాచ్లు ఆడిన మిశ్రా, 174 వికెట్లు పడగొట్టారు. బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టే గూగ్లీలు, పదునైన లెగ్ స్పిన్ ఆయన ఆయుధాలు. ఐపీఎల్ ప్రయాణంలో ఆయన ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, డెక్కన్ ఛార్జర్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వంటి జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. చివరగా 2024 సీజన్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి ఒక వికెట్ తీశారు.
అమిత్ మిశ్రా అంతర్జాతీయ కెరీర్ ఎలా సాగింది?
భారత జట్టు తరపున కూడా అమిత్ మిశ్రా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. 2003లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, 2017 వరకు యాక్టివ్గా ఉన్నారు.
• టెస్ట్ క్రికెట్: 22 మ్యాచ్లలో 76 వికెట్లు తీశారు.
• వన్డే క్రికెట్: 36 మ్యాచ్లలో 64 వికెట్లు పడగొట్టారు.
• టీ20 ఇంటర్నేషనల్: 10 మ్యాచ్లలో 16 వికెట్లు సాధించారు.
తక్కువ అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, లభించిన ప్రతి సందర్భంలోనూ తన స్పిన్ మాయాజాలాన్ని ప్రదర్శించారు.
ఐపీఎల్ మొదటి హ్యాట్రిక్ ఎవరిదో తెలుసా?
ఐపీఎల్ చరిత్రలో మొట్టమొదటి హ్యాట్రిక్ సాధించిన బౌలర్ అమిత్ మిశ్రా కాదు. ఆ ఘనత తమిళనాడు పేసర్ లక్ష్మీపతి బాలాజీకి దక్కుతుంది. 2008 తొలి సీజన్లోనే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతూ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్పై ఆయన హ్యాట్రిక్ సాధించారు. ఆ మ్యాచ్లో బాలాజీ 4 ఓవర్లలో కేవలం 24 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు తీశారు. ఇర్ఫాన్ పఠాన్, పీయూష్ చావ్లా, వి.ఆర్.వి సింగ్లను వరుస బంతుల్లో అవుట్ చేసి ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలి హ్యాట్రిక్ బౌలర్గా నిలిచారు.