కన్నడ రాష్ట్రంలో ఉర్దూ తప్పనిసరి ఎందుకు? సిద్ధరామయ్య నిర్ణయంతో కర్నాటకలో మరో వివాదం

The Controversial Push For Urdu In Karnataka: కర్నాటక లో రెండు జిల్లాల అంగన్‌వాడీ టీచర్లకు ఉర్దూను తప్పనిసరి చేస్తూ అక్కడ ముఖ్య‌మంత్రి సిద్ధ‌రామ‌య్య‌ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వివాదాస్పదమవుతోంది.



The Controversial Push For Urdu In Karnataka: భాష అత్యంత సున్నితమైన అంశంగా ఉన్న కర్ణాటకలో ముదిగెరె, చిక్కమగళూరులో అంగన్‌వాడీ టీచర్లకు ఉర్దూలో ప్రావీణ్యం తప్పనిసరిగా ఉండాల‌ని ముఖ్య‌మంత్రి సిద్ధరామయ్య నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయం రాష్ట్రంలో మ‌రో తాజా వివాదానికి తెర లేపింది. ఇప్పటికే నిరసనలు, రాజకీయంగా విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొంటున్న ఈ నిర్ణ‌యం రాష్ట్రంలోని వ‌ర్గాల మ‌ధ్య వివాదాన్ని పెంచే అవ‌కాశం కూడా ఉంది. ఇది రాష్ట్రంలో సామాజిక సామరస్యానికి భంగం కలిగించే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళ‌న‌లు పెరుగుతున్నాయి.

ఆ రెండు జిల్లాల్లోనే.. ముస్లిం జనాభా అధికంగా ముదిగెరె, చిక్కమగళూరు జిల్లాల్లోని అంగన్‌వాడీ టీచర్ల పోస్టుల‌ దరఖాస్తుదారులకు ఉర్దూ ప్రావీణ్యం ఉండాల‌నీ, ఇది తప్పనిసరి చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొన‌డం అన్ని వ‌ర్గాల నుంచి ఆందోళ‌న‌ను పెంచింది. ముస్లిం జనాభా 31.94% ఉన్న ముదిగెరె, చిక్కమగళూరుల‌కు మాత్రమే ఇలా నోటిఫికేష‌న్ లో పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం, భాషాపరమైన చేరికను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, రాజకీయంగా ప్రేరేపించబడిన బుజ్జగింపు చర్యగా పలువురు నేత‌లు పేర్కొంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పై బీజేపీ విమ‌ర్శ‌లు కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వం ముస్లింల‌ను బుజ్జ‌గించే చ‌ర్యలో భాగంగానే ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ద‌ని బీజేపీ నాయ‌కులు విమ‌ర్శిస్తున్నారు. ఈ ఆదేశాలతో రాష్ట్ర భాషా సమైక్యతను దెబ్బతీసే ఎజెండాను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు తెస్తోందని బీజేపీ ఆరోపించింది. మాజీ ఎంపీ నళిన్ కుమార్ కటీల్‌తో సహా బీజేపీ నాయకులు ఈ చర్యను ముస్లిం బుజ్జగింపు అంశంగా పేర్కొన్నారు. ఇది వారి స్వంత రాష్ట్రంలో కన్నడ మాట్లాడే అభ్యర్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలను దెబ్బ‌తీస్తుంద‌ని చెబుతున్నారు. క‌ర్నాట‌క‌లో భాషకు అధిక ప్రాధాన్యం కర్ణాటక రాజకీయ దృశ్యం భాషా సమస్యల పట్ల చాలా కాలంగా సున్నితంగా ఉంది. హిందీని విధించడంపై రాష్ట్రం తీవ్ర వ్యతిరేకతను చూపించింది. కన్నడకు వచ్చిన ముప్పుపై విస్తృత నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. ఇప్పుడు ఉర్దూను ఇలా తీసుకురావ‌డం పై విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో కూడా ఉర్దూను విధించడం, రాష్ట్ర అధికార భాష అయిన కన్నడ ప్రాబల్యాన్ని దెబ్బతీసే మరో ఘ‌ట‌న‌గా చాలా మంది పేర్కొంటున్నారు. కర్ణాటక తన భాషా వైవిధ్యం గురించి గర్విస్తుంది, రాష్ట్రంలోని విభిన్న వర్గాలలో కన్నడ ఏకీకృత భాషగా ఉంది. ముస్లిం జనాభా గణనీయంగా ఉన్న జిల్లాలలో కూడా కన్నడ కంటే ఉర్దూకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే నిర్ణయం ఈ ఐక్యత క్షీణించడం గురించి ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

భాషాపరంగా జ‌నాభా విభ‌జ‌న‌ ఇతర భారతీయ రాష్ట్రాల నుండి, ప్రత్యేకించి బెంగుళూరు వంటి పట్టణ కేంద్రాల నుండి వలస వచ్చిన వారి అధిక జనాభా కర్ణాటకలో ఉంది. ఈ వలస వచ్చిన వారిలో చాలామంది హిందీ, తెలుగు, తమిళం లేదా మరాఠీ మాట్లాడతారు. రాష్ట్ర భాషా వైవిధ్యం క‌నిపించినా.. చారిత్రాత్మకంగా హిందీని విధించడాన్ని ప్రతిఘటించిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో ఉర్దూకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ సాంస్కృతిక సమీకరణాన్ని మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది. ఇంత భాషా వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్న రాష్ట్రానికి, ఉర్దూ ప్రావీణ్యం త‌ప్ప‌నిస‌రి చేసే ఆదేశం ప్రమాదకరమైన దృష్టాంతాన్ని సెట్ చేయవచ్చు. ఉద్యోగానికి సమానమైన లేదా మెరుగైన అర్హతలు ఉన్న కానీ ఊర్ధూ భాషా నైపుణ్యాలు లేని అభ్యర్థులను దూరం చేసే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ జిల్లాల్లో గణనీయమైన ముస్లిం జనాభాపై ఆధారపడిన ప్రభుత్వ తర్కాన్ని సులభంగా ప్రశ్నించవచ్చు. భాషా రిజ‌ర్వేష‌న్లు పూర్తిగా జనాభా శాతాలపై ఆధారపడి ఉండాలా లేదా రాష్ట్ర సాంఘిక నిర్మాణానికి క‌ట్టుబ‌డిన క‌న్న‌డ పై ఉండాలా అని చాలా మంది ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు.

DK Shivakumar Siddaramaiah

ఉర్దూ ఎందుకు.. జ‌నాల‌తో క‌లుస్తారా? అంగన్‌వాడీ వర్కర్లు ప్రభుత్వ పథకాలు, సమాజానికి మధ్య ముఖ్యమైన లింక్‌లుగా పనిచేస్తారు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో. వారి ప్రభావం స్థానిక జనాభాతో స్పష్టంగా కమ్యూనికేట్ చేయగల వారి సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, వీరిలో అత్యధికులు కన్నడ మాట్లాడతారు. ఉర్దూను తప్పనిసరి చేయడం ద్వారా, ప్రభుత్వం ఈ కార్మికులు, స్థానిక ప్రజల మధ్య డిస్‌కనెక్ట్‌ను సృష్టించే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే వీరిలో చాలా మందికి ఉర్దూ భాష అర్థంకాదు. మైనారిటీ కమ్యూనిటీలకు మెరుగైన సేవలందించాలనే ఉద్దేశ్యం ఉన్నప్పటికీ, అది రాష్ట్ర యంత్రాంగానికి, స్థానిక జనాభాలో మెజారిటీకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని విస్తరిస్తుంది. కన్నడలో ప్రావీణ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడాలి లేదా కనీసం సమానంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించాలి. ఇది మైనారిటీ జనాభాకు సేవలందిస్తూనే అంగన్‌వాడీ వర్కర్లు స్థానిక భాషాపరమైన సందర్భంలో పాతుకుపోయేలా చేస్తుంది. అంగన్‌వాడీ టీచర్‌లకు ఉర్దూను తప్పనిసరి చేయాలనే సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వ చర్య, కర్ణాటక లో సున్నితమైన భాషా-సామాజిక సమతుల్యతను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉన్న ఒక పేలవమైన ఆలోచనాత్మక విధానం. కన్నడ కంటే ఒక మైనారిటీ భాషకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన జనాభాలో మెజారిటీని దూరం చేసే చ‌ర్య‌లు క‌నిపిస్తున్నాయి. భాషాపరమైన విధింపును నిలకడగా వ్యతిరేకిస్తున్న రాష్ట్రంలో, ఈ నిర్ణయం విభజన మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్ విధానాలకు ప్రమాదకరమైన దృష్టాంతాన్ని కూడా సెట్ చేస్తుందని ప‌లువురు ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. భాషాభిమానం, సాంస్కృతిక వైవిధ్యంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన కర్ణాటకకు విభజన కంటే ఏకం చేసే విధానాలు అవసరమ‌ని చెబుతున్నారు.

Latest Videos