Happy Hug Day 2022: నేడు హగ్ డే.. మీ ప్రియమైన వారికి ఇలా విష్ చెయ్యండి!

Happy Hug Day 2022: వాలెంటైన్స్ వీక్ (valentines week) లో నేడు జరుపుకునే హగ్ డే (Hug Day)కూడా చాలా స్పెషల్ అని చెప్పాలి. మన హృదయానికి చేరువైనా వారిని హత్తుకుంటే వచ్చే అనుభూతే వేరని చెప్పాలి. మనకు ప్రియమైన వారిని మనసారా హత్తుకుంటే మనకి వారు తోడు, నీడగా ఉంటారనే భరోసా ఇచ్చినట్లవుతుంది. ప్రేమను వ్యక్తపరిచే ఓ అధ్బుతమైన ఫీలింగ్ హగ్ అని చెప్పొచ్చు.

my sweetest memory your message my biggest sadness the distance my biggesy hope i will hug you soon my strongest prayer relation continues forever happy hug day

love is a wonderful feeling when you have someone to hug you.. thanks for being there

happy hug day