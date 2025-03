Love or Arranged Marriage ప్రేమ పెళ్లా, పెద్దలు కుదిర్చిందా? మీ పుట్టిన తేదీనే నిర్ణయిస్తుంది!

Read Full Gallery

పెళ్లికాని అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలకు తమ పెళ్లి, భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలు, ఆశలు ఉంటాయి. కానీ వాళ్లు ఎలా ఊహించుకున్నా.. జ్యోతిష్య, సాంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం.. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగానే ఎవరు ప్రేమ పెళ్లి, ఎవరు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి చేసుకుంటారో ముందే నిర్ణయం జరుగుతుంది అంటున్నారు నిపుణులు.

పెళ్లి జీవితం: ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఒక వివాహ రేఖ ఉంటుంది. అది ప్రేమ-వివాహం గురించి చెబుతుంది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ప్రేమ వివాహం అవుతుంది? ఎవరికి పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి అవుతుంది? అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు (Love Marriage or Arrange Marriage).

2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్లు ప్రేమ విషయంలో చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు. ప్రేమను ఎలాగైనా గెలిపించుకోవాలి అనే పట్టుదలతో ఉంటారు. కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు పొంచి ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రేమలో చాలా జాగ్రత్తగా అడుగు వెయ్యాలి. వీళ్లకు ప్రేమ వివాహం అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ (Love Marriage or Arrange Marriage Prediction Calculator).

5వ తేదీన పుట్టిన వాళ్లు: 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్లు కాస్త మొండిగా ఉంటారు. వీళ్లు ప్రేమలో తమ తప్పును అస్సలు ఒప్పుకోరు. అంతేకాదు, వీళ్లు కుటుంబానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకే వీళ్లకు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. (Love Marriage or Arrange Marriage by date of birth).