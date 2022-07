కేవలం 21 నిమిషాలు నడిస్తే.. ఒక్క గుండె జబ్బులేంటీ.. ఎన్నో రోగాలు తగ్గిపోతాయి తెలుసా..

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం.. ప్రతి ఏడాది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 17.9 మిలియన్ల మరణాలకు గుండెజబ్బులే కారణమవుతున్నాయట.



walking

walking

walking

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)గుండె ఆరోగ్యానికి తాజా పండ్లను, కూరగాయలను, ప్రోటీన్ పుడ్ ను, తక్కువ ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను తీసుకోవాలని చెబుతోంది. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, సంతృప్త కొవ్వులు గుండె జబ్బులకు దారితీస్తాయని ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది. ముఖ్యంగా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.