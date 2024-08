How to train your brain for success : కెరీర్ లో విజ‌య‌వంత‌మైన వ్య‌క్తిగా ఉండాలంటే మీ మెద‌డు ప‌నితీరు మెరుగ్గా ఉండాలి. అప్పుడే అనుకున్న ల‌క్ష్యాల‌కు అనుగునంగా మీ బాడీకి మీ మెద‌డు ఆదేశాలు ఇస్తుంది. అందుకే స‌క్సెస్ కావాలంటే మీ మెద‌డు ప‌నితీరు మెరుగుప‌ర్చుకోవ‌డం కోసం ఈ 10 అవాట్లు అల‌వార్చుకోవాల‌ని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివ‌రాలు మీకోసం..



How to train your brain for success : మీ లక్ష్యాలు స్పష్టంగా, నిర్దిష్టంగా ఉండాలి. ఆ త‌ర్వాత వీటిని చిన్న‌గా, నిర్వహించదగిన దశలుగా విభజించుకోవాలి. మ‌రో కీల‌క విష‌యం.. సవాళ్లను అడ్డంకులుగా కాకుండా నేర్చుకునే, ఎదగడానికి అవకాశాలుగా చూడాలి. కొత్త నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి, మీ మ‌నోధైర్యం, మిమ్మ‌లి బలోపేతం చేయడానికి వాటిని అవకాశాలుగా స్వీకరించాలి.

మిమ్మల్ని ట్రాక్‌లో ఉంచే రోజువారీ అలవాట్లను మొద‌లుపెట్టండి. అంటే ఏదైనా ప‌నిచేస్తే దానిపై మీరు దృష్టి కేంద్రీకరించడం ముఖ్యం. ఈ నిత్యకృత్యాలు మీరు స్థిరంగా ఉండేందుకు, పురోగతి సాధించడంలో సహాయపడతాయి.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ సాధన చేయ‌డం కూడా మంచి ఫ‌లితాలు ఇస్తుంది. అంటే ధ్యానం లేదా విశ్రాంతి వ్యాయామాల ద్వారా మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రతిరోజూ సమయాన్ని కేటాయించండి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే, దృష్టి, శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుంది.. ఇది విజయానికి ఒక విలువైన అడుగుగా మారుతుంది.

కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, ప్రయత్నించడానికి అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి. ఇది మీ మనస్సును పదునుగా ఉంచ‌డంతో పాటు వృద్ధికి మరిన్ని అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. మీ మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, మీ మానసిక స్థితిని సానుకూలంగా ఉంచడానికి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయ‌డం కూడా ముఖ్యం. వ్యాయామం కూడా శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. మొత్తం మెద‌డు ప‌నితీరును కూడా పెంచుతుంది.

మీ మెదడు మెరుగ్గా పని చేయడంలో సహాయపడటానికి మీరు తగినంత మంచి-నాణ్యతతో కూడిన నిద్ర‌ను పోవాలి. అంటే సరైన విశ్రాంతి జ్ఞాపకశక్తి, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను మెరుగుప‌రుస్తుంది. అలాగే, ప్రేరేపిత వ్యక్తులతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవాలి. దీంతో కొత్త ఆలోచనలు-అవకాశాలను పొందేందుకు కలిసి పని చేయడంలో క‌లిసివ‌స్తాయి.

