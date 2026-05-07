DJ sounds: డీజే శబ్దాలు వింటే జంతువులకు గుండెపోటు వస్తుందా? ఈ కోళ్లు అందుకే మరణించాయా?
DJ sounds: ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన విచిత్ర ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసింది. భారీని సౌండ్ తో వచ్చే డీజే వల్ల జంతువులకు గుండెపోటు వస్తుందా? అనే సందేహం ఎంతో మందిలో కలిగింది. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోండి.
డీజే శబ్ధాలతో కోళ్లు మరణం
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక పెళ్లి ఊరేగింపు జరుగుతోంది. భారీ సౌండ్ తో డీజే పెట్టి ఆ ఊరేగింపును తీసుకెళ్లారు. సుల్తాన్ పూర్ జిల్లాలోని స్థానిక పౌల్ట్రీ ఫారం పక్కనుంచే ఈ డీజే వెళ్ళింది. రాత్రిపూట జరిగిన ఈ ఘటనలో ఆ డీజే శబ్దాలకు కోళ్లు మరణించాయని ఆ కోళ్ల ఫారం యజమాని చెప్పాడు. ఆ సౌండ్ విన్న వెంటనే కోళ్లు ఒక్కసారిగా భయపడిపోయాయని, కొద్దిసేపటికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మరణించడం మొదలైందని వివరించాడు. ఈ విషయం తెలిసి స్థానికులు కూడా చాలా షాక్ అయ్యారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు.
తీవ్ర భయంతో షాక్
ఆ పౌల్ట్రీ యజమాని చెప్పిన వివరాల ప్రకారం రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో డీజే వాహనం ఫారం దగ్గరికి వచ్చి ఆగింది. కనీసం ఒక పది నిమిషాలు పాటు భారీ సౌండ్స్ తో పాటలు ప్లే చేశారు. డీజే శబ్దం చాలా తీవ్రంగా ఉండడంతో కోళ్లు ఒక్కసారిగా గందరగోళానికి గురయ్యాయి. గట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టాయి. ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయాయి. మొదట తనకు ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదని కొద్ది నిమిషాల్లోనే పెద్ద సంఖ్యలో కోళ్లు చనిపోవడం చూసి.. వెటర్నరీ డాక్టర్ ను పిలిపించాలని చెప్పారు. ఆ డాక్టర్ తీవ్రమైన భయంతో కోళ్లకు షాక్ తగిలి ఉండొచ్చని చెప్పినట్టు వివరించాడు కోళ్ల ఫారం యజమాని.
జంతువులకు గుండెపోటు వస్తుందా?
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఎంతోమందిలో ఒక ప్రశ్న మొదలైంది. ఇలాంటి పెద్ద శబ్దాల వల్ల జంతువులకు గుండెపోటు వచ్చి మరణించే అవకాశం ఉందా? అని. నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం పక్షులు, చిన్న జంతువులు పెద్ద శబ్ధాలకు చాలా సున్నితంగా స్పందిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒక్కసారిగా భారీ సౌండ్ వస్తే వాటి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, భయంతో కలిగే షాక్ వంటి సమస్యలు రావచ్చని వెటర్నరీ డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన భయం వల్ల గుండె ఆగిపోవడం కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పౌల్ట్రీ ఫారాల్లో వందల సంఖ్యలో కోళ్లు ఒకే చోట ఉంటాయి. ఒక్కటి భయపడితే మిగతావి కూడా భయపడుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ప్రమాదం పెద్ద స్థాయిలో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
డీజే సౌండ్లకు ఒక హద్దు
ఈ ఘటన గురించి సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా వైరల్ అయింది. డిజె సౌండ్ హద్దులు దాటడం వల్లే కోళ్లకు గుండెపోటు వచ్చి ఉంటుందని ఎక్కువ మంది నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల ఊరేగింపుల్లో వచ్చే అధిక శబ్దం మనుషులకే కాదు జంతువులకు గుండెపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. రాత్రివేళలో భారీగా డీజేలు పెట్టడంపై కఠిన నియంత్రణలో పెట్టాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనలో డీజే శబ్ధమే కోళ్ల మృతికి కారణమా? లేక ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా? అనే విషయంపై అయితే పూర్తి విచారణ జరిగాకే స్పష్టంగా తెలిసే అవకాశం ఉంది.